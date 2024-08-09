УПЛ. Левый Берег – Ворскла 0:3. Все решили индивидуальные ошибки

В пятницу, 9 августа, состоялся стартовый матч 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались киевский "Левый Берег" и полтавская "Ворскла". Игра проходила в Киеве на поле стадиона "Левый Берег".

Неделю назад киевляне дебютировали в УПЛ. Подопечные Первака против ЛНЗ выглядели конкурентоспособными, но в компенсированное время пропустили и уступили. Эта игра показала, что против "Левого Берега" легко точно никому не будет. Матч против "Шахтера" показал, что работы у полтавчан – непочатый край. Подопечные Долганского без шансов уступили "горнякам" - 0:5.

Первак в стартовом составе "Левого Берега" сделал три замены. С первых минут вышли Иван Когут, Галас и Сидней. Против ЛНЗ играли Николай Когут, Дударенко и Войцеховский. В стартовом составе "Ворсклы" сегодня появились Крупский, Скляр, Ндукве.

С первых минут прогнозированно было много борьбы. Никто из соперников не применял высокий прессинг, ведь не хотели уже в дебюте противостояния рисковать. Прагматичный, вязкий и медленный футбол. Именно так можно охарактеризовать первые 20 минут игры на "Арене Левый Берег". Не было заметно, кто дебютант УПЛ, а кто финалист Кубка Украины прошлого сезона. Следует отдать должное подопечным Первака, которые достаточно качественно играют в защите.

На 28-й минуте наконец-то дождались опасного момента. После передачи Синицы из пределов штрафной в створ ворот пробил Галас. Тарас пробил удобно для голкипера. На перерыв соперники ушли без голов. Киевляне понравились больше, а "Ворскла" ничем не запомнилась.

Сразу после перерыва гостям удалось выйти вперед. После подачи Кане с углового мяч выпустил из рук Механив, а Челядин хладнокровно расстрелял ворота – 0:1. Очень грубая ошибка голкипера киевлян. Отметим, что "Левый Берег" второй тур подряд пропускает после углового.

Этот гол придал полтавчанам уверенность в собственных силах, а у киевлян после перерыва вообще ничего не получалось. Игра первым номером никогда не была сильной стороной "Левого Берега". На 68-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Челядин подал, а Ковталюк головой переправил мяч в сетку – 0:2. В этом эпизоде ​​ошиблись защитники киевлян. В компенсированое время точку в матче поставил Мякушко.

В итоге матч завершился победой "Ворсклы". Киевляне дебютируют в УПЛ с двух подряд поражений.

Vbet лига. Второй тур

"Левый Берег" - "Ворскла" 0:3

Голы: Челядин (50), Ковталюк (68), Мякушко (90+3)

Предупреждение: Якымив (10), Дедух (33), Павлюк (61)

"Левый Берег": Механив - Соколов, Якымив, Самар, Сидней (Непейпиев, 69) - Банада, Дедух, Синица - Галас (Спиваков, 62), Сухоручко, И. Когут (Астахов, 62)

"Ворскла": Исенко – Крупский, Черноморец, Гучек, Пердута – Челядин (Хрипчук, 79), Скляр (Шкриель, 78), Павлюк (Корниенко, 83) – Кане, Ндукве (Ковталюк, 58), Нестеренко (Мякушко, 58)