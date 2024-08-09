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Первый домашний матч аистов в УПЛ. Стартовые составы на игру Левый Берег - Ворскла

Премьер-лига
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Есть интересные перестановки

Первый домашний матч аистов в УПЛ. Стартовые составы на игру Левый Берег - Ворскла

Фото: ФК Лівий берег

Новина українською

В рамках второга тура украинской Премьер-лиги встретятся "Левый Берег" и "Ворскла". Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок.

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"Левый берег": Механов - Соколов, Самар, Якимов, Сильва Сантос - Дедух, Банада, Синица - Галас, Когут, Сухоручко.

Запасные хозяев: Фастов, Сташкив, Астахов, Семенов, Дударенко, Спиваков, Литовченко, Косовский, Колесник, Непейпиев.

"Ворскла": Исенко - Пердута, Гучек, Черноморец, Крупский - Павлюк, Скляр, Челядин - Кане, Нестеренко, Ндукве.

Запасные гостей: Домолега, Бацула, Ковталюк, Хрипчук, Мякушко, Шкриэль, Прус, Иеде, Корниенко

Матч начнется в 15:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
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