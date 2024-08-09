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Ротация после еврокубков. Стартовые составы на матч Верес - Динамо
В основной 11-ке нашлось место Супряге, Нещерету и Дубинчаку
fcdynamo.com
В рамках второга тура украинской Премьер-лиги встретятся "Верес" и "Динамо". Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок.
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"Верес": Кожухарь – Протасевич, Гончаренко, Мельник, Вовченко – Шарай, Клец, Сикейра, Дахновский – Степанюк, Мрвальевич.
Запасные хозяев: Когут, Ющишин, Гакман, Кучеров, Чечер, Гайдучик, Куция, Свитюха, Годя, Баран, Луан.
"Динамо": Нещерет - Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Андриевский, Шапаренко - Кабаев, Буяльский, Волошин - Супряга.
Запасные гостей: Бущан, Вивчаренко, Рубчинский, Лонвейк, Малыш, Себальос, Диалло, Биловар, Брагару, Пихаленок, Михайленко, Пономаренко.
Матч начнется в 18:00. UA-Футбол проведет
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