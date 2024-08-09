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Ротация после еврокубков. Стартовые составы на матч Верес - Динамо

Премьер-лига

В основной 11-ке нашлось место Супряге, Нещерету и Дубинчаку

Ротация после еврокубков. Стартовые составы на матч Верес - Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

В рамках второга тура украинской Премьер-лиги встретятся "Верес" и "Динамо". Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок.

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"Верес": Кожухарь – Протасевич, Гончаренко, Мельник, Вовченко – Шарай, Клец, Сикейра, Дахновский – Степанюк, Мрвальевич.

Запасные хозяев: Когут, Ющишин, Гакман, Кучеров, Чечер, Гайдучик, Куция, Свитюха, Годя, Баран, Луан.

"Динамо": Нещерет - Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Андриевский, Шапаренко - Кабаев, Буяльский, Волошин - Супряга.

Запасные гостей: Бущан, Вивчаренко, Рубчинский, Лонвейк, Малыш, Себальос, Диалло, Биловар, Брагару, Пихаленок, Михайленко, Пономаренко.

Матч начнется в 18:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
09.08.2024 в 17:16
Нашо ви того Сібальйоса брали, якшо не випускаєте?Коли як не зараз, коли щільний графік, і проти кого, як не проти аутсайдера?
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Комментарии 4
жека-киев (биг виладж)
09.08.2024 в 17:16
Нашо ви того Сібальйоса брали, якшо не випускаєте?Коли як не зараз, коли щільний графік, і проти кого, як не проти аутсайдера?
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1
0
Консул (Звягель )
09.08.2024 в 17:01
Бражко, Караваєв, Ярмоленко, Ванат дуже перевтомлені ?
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Djarik
09.08.2024 в 17:16
Видно так. Думають якщо дадуть їм відпочити то щось зміниться в матчі з Рейнджерс.
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жека-киев (биг виладж)
09.08.2024 в 17:26
Ну а тоді нашо в команді тримати 25-30 гравців, якби можна було кругом 14-15 обійтись?
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