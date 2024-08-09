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Реабилитация после провала с Шахтером? Ворскла забила в ворота Левого Берега после ошибки вратаря. Видео

Премьер-лига

Автор – Артем Челядин

Реабилитация после провала с Шахтером? Ворскла забила в ворота Левого Берега после ошибки вратаря. Видео

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

В УПЛ начался второй тур, его очным матчем открыли "Левый Берег" и "Ворскла".

Обе эти команды проиграли в первом туре, но "Левый Берег" сделал это с боями (1:2 от "Зари"), а вот "Ворскла" позорно уступила "Шахтеру" 0:5. Так что для полтавчан важно реабилитироваться сегодня.

Первый шаг к этому сделан. На 50-й минуте после подачи углового и грубой ошибки вратаря "Левого Берега" забил Артем Челядин.

Добавим, что "Левый Берег" оказался в УПЛ как замена снявшемуся с соревнований "Днепру-1".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
09.08.2024 в 16:59
Уже 0-2.. Тяжело выглядит ЛБ.. Возникает вопрос зачем надо было выходить в УПЛ если команда совсем не готова к ней.. Лучше бы Носов вышел..
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.08.2024 в 16:59
Уже 0-2.. Тяжело выглядит ЛБ.. Возникает вопрос зачем надо было выходить в УПЛ если команда совсем не готова к ней.. Лучше бы Носов вышел..
Ответить
0
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