Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реабилитация после провала с Шахтером? Ворскла забила в ворота Левого Берега после ошибки вратаря. Видео
Автор – Артем Челядин
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В УПЛ начался второй тур, его очным матчем открыли "Левый Берег" и "Ворскла".
Обе эти команды проиграли в первом туре, но "Левый Берег" сделал это с боями (1:2 от "Зари"), а вот "Ворскла" позорно уступила "Шахтеру" 0:5. Так что для полтавчан важно реабилитироваться сегодня.
Первый шаг к этому сделан. На 50-й минуте после подачи углового и грубой ошибки вратаря "Левого Берега" забил Артем Челядин.
Добавим, что "Левый Берег" оказался в УПЛ как замена снявшемуся с соревнований "Днепру-1".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- За дело берутся Лузан и Рыбачок - плюс серебро. Украинский медальный зачет
- Почему Артем Довбик не пропадет с Даниеле Де Росси. Украинский "волк" начинает покорять Рим
- Поражение Кривбасса, возвращение Давида Де Хеа и прощание Пепе. Главные новости за 8 августа
- Стало известно расписание матчей 2-го тура УПЛ
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Олимпиада-2024. День 14. Расписание соревнований и выступлений украинцев в пятницу
Комментарии 1