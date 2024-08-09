Основной защитник Руха может больше не сыграть в 2024 году

Центральный защитник "Руха" Богдан Слюбик пропустит первую часть сезона 2024/25. Об этом сообщает Sport.ua

По информации источника, 20-летний футболист травмировался накануне матча 2-го тура текущего сезона УПЛ против "Оболони".

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Ожидается, что сроки восстановления Богдана составят от 3-4 месяцев, и он не сможет сыграть за команду до зимнего перерыва.

На счету Слюбика 4 забитых гола в 29 матчах в прошлом сезоне.