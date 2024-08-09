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Основной защитник Руха может больше не сыграть в 2024 году
Тревожная новость для львовян
Фото: ФК Рух
Центральный защитник "Руха" Богдан Слюбик пропустит первую часть сезона 2024/25. Об этом сообщает Sport.ua
По информации источника, 20-летний футболист травмировался накануне матча 2-го тура текущего сезона УПЛ против "Оболони".
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Ожидается, что сроки восстановления Богдана составят от 3-4 месяцев, и он не сможет сыграть за команду до зимнего перерыва.
На счету Слюбика 4 забитых гола в 29 матчах в прошлом сезоне.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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