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Еще не разгром, но заявка. Ворскла во второй раз забила в ворота дебютанта УПЛ. ВИДЕО
Отличился Николай Ковталюк
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В Киевской области продолжается матч второго тура УПЛ между "Левым Берегом" и "Ворсклой". Матч складывается крайне неудачно для хозяев поля.
Сперва они пропустили от Челядина после ошибки собственного голкипера. А затем позволили отличиться Николаю Ковталюку. Форвард забил после навесной передачи того же Ковталюка.
По состоянию на 70-ю минуту "Ворскла" выигрывает со счетом 2:0.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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