Еще не разгром, но заявка. Ворскла во второй раз забила в ворота дебютанта УПЛ. ВИДЕО

В Киевской области продолжается матч второго тура УПЛ между "Левым Берегом" и "Ворсклой". Матч складывается крайне неудачно для хозяев поля.

Сперва они пропустили от Челядина после ошибки собственного голкипера. А затем позволили отличиться Николаю Ковталюку. Форвард забил после навесной передачи того же Ковталюка.

По состоянию на 70-ю минуту "Ворскла" выигрывает со счетом 2:0.