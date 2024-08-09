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Еще не разгром, но заявка. Ворскла во второй раз забила в ворота дебютанта УПЛ. ВИДЕО

Премьер-лига

Отличился Николай Ковталюк

Еще не разгром, но заявка. Ворскла во второй раз забила в ворота дебютанта УПЛ. ВИДЕО

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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В Киевской области продолжается матч второго тура УПЛ между "Левым Берегом" и "Ворсклой". Матч складывается крайне неудачно для хозяев поля.

Сперва они пропустили от Челядина после ошибки собственного голкипера. А затем позволили отличиться Николаю Ковталюку. Форвард забил после навесной передачи того же Ковталюка.

По состоянию на 70-ю минуту "Ворскла" выигрывает со счетом 2:0.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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