Таки разгром. ВИДЕО, как Ворскла в третий раз забила Левому Берегу

Закончился матч второго тура УПЛ между "Левым Берегом" и "Ворсклой". Дебютант УПЛ не смог ничего противопоставить одному из старожилов соревнований.

"Левый Берег" в течение второго тайма пропустил дважды, поэтому в конце задачей хозяев было избежать разгрома. Не удалось.

Третий гол за "Ворсклу" забил Сергей Мякушко.

0:3. Второе поражение "Левого Берега" в УПЛ.