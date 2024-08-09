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Таки разгром. ВИДЕО, как Ворскла в третий раз забила Левому Берегу

Премьер-лига

Автор результативного удара – Сергей Мякушко

Таки разгром. ВИДЕО, как Ворскла в третий раз забила Левому Берегу

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Закончился матч второго тура УПЛ между "Левым Берегом" и "Ворсклой". Дебютант УПЛ не смог ничего противопоставить одному из старожилов соревнований.

"Левый Берег" в течение второго тайма пропустил дважды, поэтому в конце задачей хозяев было избежать разгрома. Не удалось.

Третий гол за "Ворсклу" забил Сергей Мякушко.

0:3. Второе поражение "Левого Берега" в УПЛ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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