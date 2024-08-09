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Разгром дебютанта УПЛ. Левый Берег - Ворскла 0:3. Видео матча и обзор голов
Уверенная победа подопечных Долганского
Фото - Аліна Єрофєєва/UA Футбол
"Ворскла" одержала разгромную победу в выездном матче против "Левого Берега".
Все голы в поединке полтавцы забили во втором тайме. Счёт в матче открыл Артём Челядин, развил преимущество гостей Николай Ковталюк, а окончательный счёт на табло установил Сергей Мякушко - 3:0.
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Таким образом, "Левый Берег" потерпел второе подряд поражение в своём дебютном сезоне в УПЛ. "Ворскла", в то же время, успешно реабилитировалась после провальной игры с "Шахтёром" (0:5) и заработала первые три очка в текущем розыгрыше чемпионата.
Vbet лига. Второй тур
"Левый Берег" - "Ворскла" 0:3
Голы: Челядин 50, Ковталюк 68, Мякушко 90+3
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