Разгром дебютанта УПЛ. Левый Берег - Ворскла 0:3. Видео матча и обзор голов

"Ворскла" одержала разгромную победу в выездном матче против "Левого Берега".

Все голы в поединке полтавцы забили во втором тайме. Счёт в матче открыл Артём Челядин, развил преимущество гостей Николай Ковталюк, а окончательный счёт на табло установил Сергей Мякушко - 3:0.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Таким образом, "Левый Берег" потерпел второе подряд поражение в своём дебютном сезоне в УПЛ. "Ворскла", в то же время, успешно реабилитировалась после провальной игры с "Шахтёром" (0:5) и заработала первые три очка в текущем розыгрыше чемпионата.

Vbet лига. Второй тур

"Левый Берег" - "Ворскла" 0:3

Голы: Челядин 50, Ковталюк 68, Мякушко 90+3