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Пробил на технику. Шапаренко выводит Динамо вперёд в матче с Вересом
Эффектный гол 25-летнего хавбека
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко открыл счет в выездной игре второго тура УПЛ против ровненского "Вереса".
Николай принял мяч на линии штрафной после скидки Кабаева и очень красиво забросил его в дальнюю девятку.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
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