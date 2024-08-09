Пробил на технику. Шапаренко выводит Динамо вперёд в матче с Вересом

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко открыл счет в выездной игре второго тура УПЛ против ровненского "Вереса".

Николай принял мяч на линии штрафной после скидки Кабаева и очень красиво забросил его в дальнюю девятку.