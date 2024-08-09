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Пробил на технику. Шапаренко выводит Динамо вперёд в матче с Вересом

Премьер-лига
Обновлено

Эффектный гол 25-летнего хавбека

Пробил на технику. Шапаренко выводит Динамо вперёд в матче с Вересом

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко открыл счет в выездной игре второго тура УПЛ против ровненского "Вереса".

Николай принял мяч на линии штрафной после скидки Кабаева и очень красиво забросил его в дальнюю девятку.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
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