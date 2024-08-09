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Интрига пропала? Буяльский забивает второй гол в ворота Вереса
Серьёзная заявка на победу
fcdynamo.com
"Динамо" удвоило преимущество в матче второго тура УПЛ против "Вереса".
Автор первого гола во встрече Николай Шапаренко легко принял мяч в штрафной, развернулся и сбросил под удар Виталию Буяльскому, который расстрелял ворота хозяев примерно с границы штрафной площадки.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Бураков
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