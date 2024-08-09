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Чудовищная ошибка Нещерета восстанавливает интригу в матче Вереса с Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Курьёз тура?

Чудовищная ошибка Нещерета восстанавливает интригу в матче Вереса с Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Верес" сократил отставание в матче второго тура УПЛ против "Динамо".

Крайне неудачно в эпизоде с пропущенным голом сыграл голкипер киевлян Руслан Нещерет. Вместо нормального выноса он просто толкнул мяч вперед и попал в вингера ровенчан Владислава Шарая, от которого снаряд и покатился в сетку.

Текущий счет в игре - 2:1 в пользу "Динамо". Голами за "бело-синих" отметились Николай Шапаренко и Виталий Буяльский.

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Источник: Карпаты арендуют хавбека Шахтёра
Динамо (Киев) Верес (Ровно) Владислав Шарай Руслан Нещерет
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
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Gican85 (Киев)
09.08.2024 в 20:27
Лошара
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
09.08.2024 в 20:27
Лошара
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