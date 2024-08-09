Чудовищная ошибка Нещерета восстанавливает интригу в матче Вереса с Динамо

"Верес" сократил отставание в матче второго тура УПЛ против "Динамо".

Крайне неудачно в эпизоде с пропущенным голом сыграл голкипер киевлян Руслан Нещерет. Вместо нормального выноса он просто толкнул мяч вперед и попал в вингера ровенчан Владислава Шарая, от которого снаряд и покатился в сетку.

Текущий счет в игре - 2:1 в пользу "Динамо". Голами за "бело-синих" отметились Николай Шапаренко и Виталий Буяльский.