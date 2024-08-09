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Чудовищная ошибка Нещерета восстанавливает интригу в матче Вереса с Динамо
Курьёз тура?
Фото: ФК Динамо Київ
"Верес" сократил отставание в матче второго тура УПЛ против "Динамо".
Крайне неудачно в эпизоде с пропущенным голом сыграл голкипер киевлян Руслан Нещерет. Вместо нормального выноса он просто толкнул мяч вперед и попал в вингера ровенчан Владислава Шарая, от которого снаряд и покатился в сетку.
Текущий счет в игре - 2:1 в пользу "Динамо". Голами за "бело-синих" отметились Николай Шапаренко и Виталий Буяльский.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
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Gican85 (Киев)
09.08.2024 в 20:27
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