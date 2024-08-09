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УПЛ. Верес – Динамо 1:2. Одной борьбой сыт не будешь

Премьер-лига
Обновлено

Киевляне "на классе" побеждают соперника, которому только Нещерет помог отличиться

УПЛ. Верес – Динамо 1:2. Одной борьбой сыт не будешь

Фото: ФК Динамо

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская Премьер-лига, второй тур

"Авангард" (Ровно)

Главный арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Семь замен сделал Шовковский в стартовом составе в противовес матчу против "Рейнджерса". Параллельно Шандрук провел всего одну ротацию: вместо Морозко выпустил Мельника. Следует и отметить возвращение Тымчика. Александр не только сыграл впервые в этом сезоне, но и провел на поле все 90 минут.

И в первом тайме, и в матче в целом "Динамо" давило с постоянной периодичностью. Киевляне вдвое больше держали мяч, а в некоторых моментах просто на несколько минут прописывались у чужой штрафной. До перерыва подопечные Шовковского мало ощущали сопротивление.

Хотя и первый гол киевлян был забит довольно быстро – на 15-й минуте, но еще до этого они создали два момента. Сначала Попов пробил головой с хорошей позиции мимо цели, а впоследствии Супряга не использовал выход один на один – попал в голкипера. И практически сразу после этого забил Шапаренко. Кабаев дошел до конца и сбросил на Николая – тот с линии штрафной пробил в дальний правый угол.

УПЛ. Верес – Динамо 1:2. Одной борьбой сыт не будешь - изображение 1
Фото: ФК Динамо

"Верес" решил не по-футбольному отомстить, а по-бойцовски. Слишком грубо играли ровенчане. Со временем и арбитр решил демонстрировать желтые. Конечно же это повлекло за собой дальнейшие стычки. Попов сфолил в необязательном моменте и тоже увидел перед собой желтый свет.

Но класс взял свое. События на поле развивались так, что все шло ко второму голу "Динамо". На 35 минуте киевляне потеряли несколько убийственных моментов подряд после полного провала в обороне ровенчан. Волошин перекинул голкипера, но там спас Гончаренко. Добивание тоже было, но неудачно.

На 44 минуте киевляне удвоили преимущество. После вертикальной передачи в штрафную Шапаренко сбросил пяткой под удар Буяльскому – тот попал в сетку ворот.

УПЛ. Верес – Динамо 1:2. Одной борьбой сыт не будешь - изображение 2
Фото: ФК Динамо

Игра сделана? Смеясь на этот вопрос, смотрит Нещерет. При полном преимуществе и контроле от "Динамо" голкипер киевлян совершил невероятный привоз. Он выбивал мяч и попал прямо в Шарая – круглый после этого улетел в ворота.

Впоследствии были момента у Дубинчака и Брагару – особо опасный эпизод не использовал Максим. А в компенсированное ко второму тайму время снова героем момента стал Нещерет. На этот раз – с положительной стороны для "Динамо": потянул удар от Сиккейры в девятку. Затем еще и Пономаренко не слишком удачно поступил при заключительном моменте убийственной контратаки. В общем, финальный отрезок матча показался горячим.

У Шапаренко два голевых действия за тайм – он и сделал эту игру. Интересно, что в официальном телеграмм-канале "Динамо" в опросе на лучшего игрока матча включили 10 футболистов стартового состава (вообще без замен), кроме голкипера. Нещерет сегодня повторил подвиг Бойко, датированный сентябрем 2010 года. История.

А "Верес" сегодня был второй скрипкой даже в своем голе. 90 минут ровенчане боролись не только с соперником, а с самими собой. Благо для них, что реализация сегодня подводила подопечных Шовковского.

"Верес" (Ровно) – "Динамо" (Киев) 1:2

Голы: Шарай 62 – Шапаренко 15, Буяльский 44

Верес: Кожухарь – Протасевич (Гакман 46), Мельник (Луан 80), Гончаренко, Вовченко – В. Шарай, Клец (Кучеров 46), Яго Сикейра, Дахновский (Свитюха 74) – Степанюк, Мрвальевич (Гайдучик 46)

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов (Биловар 68), Михавко, Дубинчак – Андриевский, Шапаренко (Пихаленок 46) – Волошин, Бульяский (Лонвейк 90), Кабаев (Брагару 46) – Супряга (Пономаренко 83)

Предупреждения: Протасевич 30, Мрвальевич 32, Степанюк 59, Вовченко 60, Гончаренко 74 – Попов 34, Брагару 86

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Источник: Карпаты арендуют хавбека Шахтёра
Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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1 голосов
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
09.08.2024 в 20:36
динама не готова к игре с шотландцами. Я это увидел в сегодняшней игре.
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Комментарии 14
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жажа_the_best (Харьков)
09.08.2024 в 20:36
динама не готова к игре с шотландцами. Я это увидел в сегодняшней игре.
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0
1
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Вarcelinius
09.08.2024 в 20:48
сдохни предатель!
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0
0
andy1973 (Рівне)
09.08.2024 в 20:26
обороні вереса тупо пощастило. не грати, не оборонятись і пропустити лише 2 голи.
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1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.08.2024 в 20:25
Молодцы!! Всех болельщиков Динамо с победой!
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жажа_the_best (Харьков)
09.08.2024 в 20:33
сдохни пи*дар!
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0
1
LEVgcUqs (Чернігів)
09.08.2024 в 20:18
Шовковський, скажи що робили гравці Динамо останні 25 - 30 хвилин? Невже дійсно слабка фізична форма ? Відбивалися, як аутсайдери УПЛ і від тих аутсайдерів. Для чого тримати другим того Нещерета? Ясно ж, що ніякий він не воротар. Або хочуть гравці Динамо грати в десятьох, тримайте на полі Супрягу. Невже неясно, що чоловік просто ходить по полю, гуляє собі не спіша. Взагалі ох і гра. Пихальнок вийшов для чогось.
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oleg.m.3972 (Харьков)
09.08.2024 в 20:12
Динамовский судейка не дал Кабаеву вторую ЖК. Ожидаемо и предсказуемо... Ниииизя хоронить Динамо в первом матче. Суркис не за это УАФ платит.
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0
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LEVgcUqs (Чернігів)
09.08.2024 в 20:20
Дурень, як був так і залишився. У Суркіса скоро грошей не буде гравцям зарплату платити, а не УАФ платити.
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Консул (Звягель )
09.08.2024 в 20:09
Верес грав дуже грубо. А в вівторок проти Рейджерс.
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LEVgcUqs (Чернігів)
09.08.2024 в 20:08
І що це було? Ідіо....ська гра Динамо підтверджує те, що мабуть гра не покращилася з тренером Луческу. А ми то думали, ой як грало Динамо є Партизаном, Рейнджерсом..., і чемпіонаті воно покаже, і мабуть дійсно покаже. Те що , оці паси весь матч поперек і воротарю уже в печінках сидять. Добре що Нещерет показав як воротарю паси давати коли треба і коли не треба, але думаю, що захисників Динамо це не виправить.
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жека-киев (биг виладж)
09.08.2024 в 20:06
Піжони. Реалізація це ппц.Шоб не відверто слабкий Верес, покарали б.
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Spokoyno (Київ)
09.08.2024 в 20:04
ЖАХлива реалізація та привоз голкіпера гостей врятувала интригу до останньої миті матчу. Замість того, щоб спокійно виграти з перевагою у три... п'ять голів динамівці відчайдушно билися, щоб знову не втратити перемогу!
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2
0
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Вarcelinius
09.08.2024 в 20:01
Нещерет испортил всю трагедию. В конце представления мяч должен был залетать в девятку. Отдайте деньги назад.
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Spokoyno (Київ)
09.08.2024 в 20:08
А хто її привіз
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