УПЛ. Верес – Динамо 1:2. Одной борьбой сыт не будешь

Украинская Премьер-лига, второй тур

"Авангард" (Ровно)

Главный арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Семь замен сделал Шовковский в стартовом составе в противовес матчу против "Рейнджерса". Параллельно Шандрук провел всего одну ротацию: вместо Морозко выпустил Мельника. Следует и отметить возвращение Тымчика. Александр не только сыграл впервые в этом сезоне, но и провел на поле все 90 минут.

И в первом тайме, и в матче в целом "Динамо" давило с постоянной периодичностью. Киевляне вдвое больше держали мяч, а в некоторых моментах просто на несколько минут прописывались у чужой штрафной. До перерыва подопечные Шовковского мало ощущали сопротивление.

Хотя и первый гол киевлян был забит довольно быстро – на 15-й минуте, но еще до этого они создали два момента. Сначала Попов пробил головой с хорошей позиции мимо цели, а впоследствии Супряга не использовал выход один на один – попал в голкипера. И практически сразу после этого забил Шапаренко. Кабаев дошел до конца и сбросил на Николая – тот с линии штрафной пробил в дальний правый угол.

Фото: ФК Динамо

"Верес" решил не по-футбольному отомстить, а по-бойцовски. Слишком грубо играли ровенчане. Со временем и арбитр решил демонстрировать желтые. Конечно же это повлекло за собой дальнейшие стычки. Попов сфолил в необязательном моменте и тоже увидел перед собой желтый свет.

Но класс взял свое. События на поле развивались так, что все шло ко второму голу "Динамо". На 35 минуте киевляне потеряли несколько убийственных моментов подряд после полного провала в обороне ровенчан. Волошин перекинул голкипера, но там спас Гончаренко. Добивание тоже было, но неудачно.

На 44 минуте киевляне удвоили преимущество. После вертикальной передачи в штрафную Шапаренко сбросил пяткой под удар Буяльскому – тот попал в сетку ворот.

Фото: ФК Динамо

Игра сделана? Смеясь на этот вопрос, смотрит Нещерет. При полном преимуществе и контроле от "Динамо" голкипер киевлян совершил невероятный привоз. Он выбивал мяч и попал прямо в Шарая – круглый после этого улетел в ворота.

Впоследствии были момента у Дубинчака и Брагару – особо опасный эпизод не использовал Максим. А в компенсированное ко второму тайму время снова героем момента стал Нещерет. На этот раз – с положительной стороны для "Динамо": потянул удар от Сиккейры в девятку. Затем еще и Пономаренко не слишком удачно поступил при заключительном моменте убийственной контратаки. В общем, финальный отрезок матча показался горячим.

У Шапаренко два голевых действия за тайм – он и сделал эту игру. Интересно, что в официальном телеграмм-канале "Динамо" в опросе на лучшего игрока матча включили 10 футболистов стартового состава (вообще без замен), кроме голкипера. Нещерет сегодня повторил подвиг Бойко, датированный сентябрем 2010 года. История.

А "Верес" сегодня был второй скрипкой даже в своем голе. 90 минут ровенчане боролись не только с соперником, а с самими собой. Благо для них, что реализация сегодня подводила подопечных Шовковского.

"Верес" (Ровно) – "Динамо" (Киев) 1:2

Голы: Шарай 62 – Шапаренко 15, Буяльский 44

Верес: Кожухарь – Протасевич (Гакман 46), Мельник (Луан 80), Гончаренко, Вовченко – В. Шарай, Клец (Кучеров 46), Яго Сикейра, Дахновский (Свитюха 74) – Степанюк, Мрвальевич (Гайдучик 46)

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов (Биловар 68), Михавко, Дубинчак – Андриевский, Шапаренко (Пихаленок 46) – Волошин, Бульяский (Лонвейк 90), Кабаев (Брагару 46) – Супряга (Пономаренко 83)

Предупреждения: Протасевич 30, Мрвальевич 32, Степанюк 59, Вовченко 60, Гончаренко 74 – Попов 34, Брагару 86