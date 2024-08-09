  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Забитый мяч и ассист Шапаренко принесли победу. Верес – Динамо 1:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Забитый мяч и ассист Шапаренко принесли победу. Верес – Динамо 1:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Качественный поединок от Николая

Забитый мяч и ассист Шапаренко принесли победу. Верес – Динамо 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Столичный клуб сыграл дебютную встречу в новом сезоне УПЛ. Подопечные Шовковского посетили Ровно и еще до перерыва обеспечили комфортное преимущество в два мяча благодаря голу и результативной передаче Шапаренко. Уже во время перерыва Николая заменили – он сделал свое дело и может отдыхать до выезда в Шотландию на игру с "Рейнджерс".

Ближе к экватору второго тайма "красно-черные" сократили отставание, но на этом реализация моментов обеих команд закончилась. Гости могли забить больше, но кипер хозяев Андрей Кожухарь неплохо защищал свои ворота (5 сейвов).

"Динамо" лучше держало мяч (владение 58%) и чаще пробивало по воротам (14-3, 7-2 в створ). 17 августа киевляне сыграют во Львове против "Карпат", а ровенская команда 18-го числа будет принимать "Кривбасс".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 2-го тура УПЛ 2024/25

Ровно. Стадион "Авангард"

Верес – Динамо 1:2

Голы: Шарай, 62 – Шапаренко, 15, Буяльский, 44

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Верес – Динамо 1:2. Одной борьбой сыт не будешь
yellow-arrow
Чудовищная ошибка Нещерета восстанавливает интригу в матче Вереса с Динамо
yellow-arrow
Источник: Карпаты арендуют хавбека Шахтёра
Динамо (Киев) Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости