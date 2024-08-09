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Забитый мяч и ассист Шапаренко принесли победу. Верес – Динамо 1:2. Обзор матча и видео голов
Качественный поединок от Николая
Фото: ФК Динамо Київ
Столичный клуб сыграл дебютную встречу в новом сезоне УПЛ. Подопечные Шовковского посетили Ровно и еще до перерыва обеспечили комфортное преимущество в два мяча благодаря голу и результативной передаче Шапаренко. Уже во время перерыва Николая заменили – он сделал свое дело и может отдыхать до выезда в Шотландию на игру с "Рейнджерс".
Ближе к экватору второго тайма "красно-черные" сократили отставание, но на этом реализация моментов обеих команд закончилась. Гости могли забить больше, но кипер хозяев Андрей Кожухарь неплохо защищал свои ворота (5 сейвов).
"Динамо" лучше держало мяч (владение 58%) и чаще пробивало по воротам (14-3, 7-2 в створ). 17 августа киевляне сыграют во Львове против "Карпат", а ровенская команда 18-го числа будет принимать "Кривбасс".
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Смотрите обзор матча 2-го тура УПЛ 2024/25
Ровно. Стадион "Авангард"
Голы: Шарай, 62 – Шапаренко, 15, Буяльский, 44
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