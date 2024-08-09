Шовковский: Я недоволен реализацией. Должны были забивать 6-7 мячей. Было много спорных моментов

Александр Шовковский высказался после победы в Ровно.

“Счет еще в первом тайме мог быть 5:0. Во втором тайме получили совсем необязательный гол, но должны были забивать трижды по меньшей мере. Я недоволен реализацией, потому что в первом тайме мы видели только одну футбольную команду на поле. Но счет состоит не из созданных моментов, а из забитых голов".

"Не могу сейчас комментировать ошибку в защите, но мы не должны допускать подобные ошибки. Мы контролировали игру до тех пор, пока не пропустили. Дали дополнительные козыри сопернику, они побежали вперед. При этом у нас еще была возможность забить, в конце могли пропустить. Руслан Нещерет не очень удачно сыграл в одном эпизоде, но мы должны были забивать в этом матче 6-7 мячей.

Было много спорных моментов как в одну сторону, так и в другую”, – считает наставник киевлян.