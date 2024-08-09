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Шовковский: Я недоволен реализацией. Должны были забивать 6-7 мячей. Было много спорных моментов
Тренер Динамо дал послематчевый комментарий
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Александр Шовковский высказался после победы в Ровно.
“Счет еще в первом тайме мог быть 5:0. Во втором тайме получили совсем необязательный гол, но должны были забивать трижды по меньшей мере. Я недоволен реализацией, потому что в первом тайме мы видели только одну футбольную команду на поле. Но счет состоит не из созданных моментов, а из забитых голов".
"Не могу сейчас комментировать ошибку в защите, но мы не должны допускать подобные ошибки. Мы контролировали игру до тех пор, пока не пропустили. Дали дополнительные козыри сопернику, они побежали вперед. При этом у нас еще была возможность забить, в конце могли пропустить. Руслан Нещерет не очень удачно сыграл в одном эпизоде, но мы должны были забивать в этом матче 6-7 мячей.
Было много спорных моментов как в одну сторону, так и в другую”, – считает наставник киевлян.
17 августа "Динамо" будет играть на выезде против "Карпат".
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