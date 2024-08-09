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Шовковский: Я недоволен реализацией. Должны были забивать 6-7 мячей. Было много спорных моментов

Премьер-лига
Обновлено

Тренер Динамо дал послематчевый комментарий

Шовковский: Я недоволен реализацией. Должны были забивать 6-7 мячей. Было много спорных моментов

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Александр Шовковский высказался после победы в Ровно.

“Счет еще в первом тайме мог быть 5:0. Во втором тайме получили совсем необязательный гол, но должны были забивать трижды по меньшей мере. Я недоволен реализацией, потому что в первом тайме мы видели только одну футбольную команду на поле. Но счет состоит не из созданных моментов, а из забитых голов".

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"Не могу сейчас комментировать ошибку в защите, но мы не должны допускать подобные ошибки. Мы контролировали игру до тех пор, пока не пропустили. Дали дополнительные козыри сопернику, они побежали вперед. При этом у нас еще была возможность забить, в конце могли пропустить. Руслан Нещерет не очень удачно сыграл в одном эпизоде, но мы должны были забивать в этом матче 6-7 мячей.

Было много спорных моментов как в одну сторону, так и в другую”, – считает наставник киевлян.

17 августа "Динамо" будет играть на выезде против "Карпат".

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Александр Шовковский Динамо (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
09.08.2024 в 21:58
шовковский ты не тренер. Уходи!
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Комментарии 4
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жажа_the_best (Харьков)
09.08.2024 в 21:58
шовковский ты не тренер. Уходи!
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
09.08.2024 в 22:26
57-річне педрило з бєлгорода... все прикидаєшся молодим фріком-дурником ? ..шукаєш хто тебе бдує ? таких вряд найдеш на свою роздовбану 10-сантиметрову дупу...
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0
0
LEVgcUqs (Чернігів)
09.08.2024 в 21:47
Рахунок тільки в першому таймі міг бути 5-0, і цьому матчі ми могли забивати 6, 7 м'ячів. Але протягом останніх 25 хвилин ми тільки захищалися і тільки- тільки відскочили, а могла бути нічия. Як воно так вийшло, я навіть не знаю.
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vlotko (Броди)
09.08.2024 в 22:10
Так ви самі відповіли " тільки в першому таймі міг бути ", про другий тайм мова не йде.
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0
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