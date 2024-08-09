Шандрук: Мы не были мужественными в первые 45 минут. Важно с такими соперниками играть максимально смело

Олег Шандрук во флеш-интервью назвал основные причины отрицательного результата.

“В перерыве немного успокоили ребят. Мы не были мужественными в первые 45 минут. Нам нужно время, чтобы пообщаться с ребятами, сделать анализ игры, услышать их. Важно с такими соперниками, как "Динамо", играть максимально смело, рассчитывать на удачу и игру нашего первого номера, сделавшего много сейвов. Благодаря этому у нас еще была интрига до конца матча. Мы были смелее во втором тайме и выглядели эффектнее".

"Ротация не придает надежности, но у нас играли игроки на своих позициях, кроме Семена Вовченко, но у него уже был опыт левого защитника. Мы с большим уважением вышли к "Динамо" с первых минут.

[о дебюте Луана] У нас не хватало конкуренции в линии нападения. Сегодня рисковали, но риск был оправдан. Ему нужно быстро адаптироваться. Это было верное решение. Достаточно квалифицированный игрок и он точно нам поможет в этом сезоне. Он это показал на нескольких тренировках. Видно, это игрок с хорошими качествами”, – сказал тренер.