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Нещерет: Хотел бы извиниться перед командой за ошибку. Дал им понервничать

Премьер-лига

Голкипер прокомментировал свои действия в матче

Нещерет: Хотел бы извиниться перед командой за ошибку. Дал им понервничать

Фото: ФК Динамо

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Руслан Нещерет во второй половине встречи против "Вереса" пропустил мяч, едва не ставший переломным моментом. Вратарь признал свою вину.

“Хотел бы извиниться перед командой за такую ​​ошибку, дал немного им понервничать. Но нужно быть стойким. Надо забывать такую ​​ошибку во время игры, потому что нет времени разочаровываться.

[о сейве в конце матча] Я делаю свою работу. Я так исправил ошибку. Рад, что мы победили".

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"Верес" сейчас – это хорошая команда, они показали это игрой с "Карпатами". В первом тайме мы прекрасно выходили из-под прессинга, а во втором тайме, если бы не ошибка, спокойно довели бы игру до победной”, – отметил вратарь.

22-летний кипер в прошлом сезоне сыграл всего 5 поединков.

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Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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