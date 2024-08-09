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Нещерет: Хотел бы извиниться перед командой за ошибку. Дал им понервничать
Голкипер прокомментировал свои действия в матче
Фото: ФК Динамо
Руслан Нещерет во второй половине встречи против "Вереса" пропустил мяч, едва не ставший переломным моментом. Вратарь признал свою вину.
“Хотел бы извиниться перед командой за такую ошибку, дал немного им понервничать. Но нужно быть стойким. Надо забывать такую ошибку во время игры, потому что нет времени разочаровываться.
[о сейве в конце матча] Я делаю свою работу. Я так исправил ошибку. Рад, что мы победили".
"Верес" сейчас – это хорошая команда, они показали это игрой с "Карпатами". В первом тайме мы прекрасно выходили из-под прессинга, а во втором тайме, если бы не ошибка, спокойно довели бы игру до победной”, – отметил вратарь.
22-летний кипер в прошлом сезоне сыграл всего 5 поединков.
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