Нещерет: Хотел бы извиниться перед командой за ошибку. Дал им понервничать

Руслан Нещерет во второй половине встречи против "Вереса" пропустил мяч, едва не ставший переломным моментом. Вратарь признал свою вину.

“Хотел бы извиниться перед командой за такую ​​ошибку, дал немного им понервничать. Но нужно быть стойким. Надо забывать такую ​​ошибку во время игры, потому что нет времени разочаровываться.

[о сейве в конце матча] Я делаю свою работу. Я так исправил ошибку. Рад, что мы победили".