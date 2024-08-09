Черноморец оформил трансфер защитника из Миная

"Черноморец" объявил о подписании контракта с талантливым украинским футболистом Ярославом Кисилем из "Миная".

21-летний Ярослав универсальный игрок, он может выступать как на позиции правого, так и левого защитника, что значительно расширяет тактические возможности тренерского штаба "Черноморца".

Ярослав Кисиль присоединился к "Минаю" в феврале 2024-го года. Во второй части сезона 2023/24 он был основным игроком закарпатской команды, приняв участие в одиннадцати матчах УПЛ. Также Кисиль играл за "Минай" в двух матчах "финала четырех", где определялась команда, которая заменит в элите "Днепр-1".