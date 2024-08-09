Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец оформил трансфер защитника из Миная
Официально
ФК "Чорноморець"
"Черноморец" объявил о подписании контракта с талантливым украинским футболистом Ярославом Кисилем из "Миная".
21-летний Ярослав универсальный игрок, он может выступать как на позиции правого, так и левого защитника, что значительно расширяет тактические возможности тренерского штаба "Черноморца".
Ярослав Кисиль присоединился к "Минаю" в феврале 2024-го года. Во второй части сезона 2023/24 он был основным игроком закарпатской команды, приняв участие в одиннадцати матчах УПЛ. Также Кисиль играл за "Минай" в двух матчах "финала четырех", где определялась команда, которая заменит в элите "Днепр-1".
Популярное сейчас
- За дело берутся Лузан и Рыбачок - плюс серебро. Украинский медальный зачет
- Жирона отклонила заманчивое предложение от клуба АПЛ по Цыганкову
- Почему Артем Довбик не пропадет с Даниеле Де Росси. Украинский "волк" начинает покорять Рим
- СМИ: Вратарь Олимпийской сборной Украины перешел в хайфский Маккаби
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Пробил на технику. Шапаренко выводит Динамо вперёд в матче с Вересом