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Черноморец оформил трансфер защитника из Миная

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Черноморец оформил трансфер защитника из Миная

ФК "Чорноморець"

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Черноморец" объявил о подписании контракта с талантливым украинским футболистом Ярославом Кисилем из "Миная".

21-летний Ярослав универсальный игрок, он может выступать как на позиции правого, так и левого защитника, что значительно расширяет тактические возможности тренерского штаба "Черноморца".

Ярослав Кисиль присоединился к "Минаю" в феврале 2024-го года. Во второй части сезона 2023/24 он был основным игроком закарпатской команды, приняв участие в одиннадцати матчах УПЛ. Также Кисиль играл за "Минай" в двух матчах "финала четырех", где определялась команда, которая заменит в элите "Днепр-1".

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