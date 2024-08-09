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Шарай: В первом тайме мы испугались. Не хватило фарта и уверенности в своих силах
Автор гола поделился впечатлениями от встречи
Фото: НК "Верес"
Владислав Шарай сократил отставание на 62-й минуте поединка, но это не помогло "Вересу" набрать зачетные пункты.
"Можно сказать, что это был курьезный гол, но пошла длинная передача, я до конца бежал, поэтому удалось забить. Я надеялся, что вратарь "Динамо" может ошибиться и это получилось.
В первом тайме мы немного испугались. Все-таки это "Динамо" Киев. Не хватило уверенности в своих силах. Но мы договорились, что во втором тайме выйдем и покажем совсем другой футбол. Полагаю, у нас это неплохо получилось.
Не хватило фарта [для ничьей], но у "Динамо" тоже были свои моменты. Они заслуженно сегодня победили и я их поздравляю”, – заявил нападающий.
Форвард выступает в ровенской команде с июля 2022 года. Владислав забил второй гол в трех последних официальных матчах "Вереса".
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