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Шарай: В первом тайме мы испугались. Не хватило фарта и уверенности в своих силах

Премьер-лига
Обновлено

Автор гола поделился впечатлениями от встречи

Шарай: В первом тайме мы испугались. Не хватило фарта и уверенности в своих силах

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Владислав Шарай сократил отставание на 62-й минуте поединка, но это не помогло "Вересу" набрать зачетные пункты.

"Можно сказать, что это был курьезный гол, но пошла длинная передача, я до конца бежал, поэтому удалось забить. Я надеялся, что вратарь "Динамо" может ошибиться и это получилось.

В первом тайме мы немного испугались. Все-таки это "Динамо" Киев. Не хватило уверенности в своих силах. Но мы договорились, что во втором тайме выйдем и покажем совсем другой футбол. Полагаю, у нас это неплохо получилось.

Не хватило фарта [для ничьей], но у "Динамо" тоже были свои моменты. Они заслуженно сегодня победили и я их поздравляю”, – заявил нападающий.

Форвард выступает в ровенской команде с июля 2022 года. Владислав забил второй гол в трех последних официальных матчах "Вереса".

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Верес (Ровно) Владислав Шарай
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
09.08.2024 в 23:23
Такое разобраное динама ты Шарай сегодня должен был в развязанных буцццах побеждать. Оценка неуд тебе за игру!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.08.2024 в 23:23
Такое разобраное динама ты Шарай сегодня должен был в развязанных буцццах побеждать. Оценка неуд тебе за игру!
Ответить
0
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