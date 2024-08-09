Шарай: В первом тайме мы испугались. Не хватило фарта и уверенности в своих силах

Владислав Шарай сократил отставание на 62-й минуте поединка, но это не помогло "Вересу" набрать зачетные пункты.

"Можно сказать, что это был курьезный гол, но пошла длинная передача, я до конца бежал, поэтому удалось забить. Я надеялся, что вратарь "Динамо" может ошибиться и это получилось.

В первом тайме мы немного испугались. Все-таки это "Динамо" Киев. Не хватило уверенности в своих силах. Но мы договорились, что во втором тайме выйдем и покажем совсем другой футбол. Полагаю, у нас это неплохо получилось.

Не хватило фарта [для ничьей], но у "Динамо" тоже были свои моменты. Они заслуженно сегодня победили и я их поздравляю”, – заявил нападающий.