Скляр – о победе над Левым Берегом: Хотелось реабилитироваться перед нашими болельщиками

Александр Скляр прокомментировал успешный выезд к дебютанту УПЛ.

“Довольны результатом, потому что готовились на эту игру – хотелось реабилитироваться перед нашими болельщиками. Знали, что очень хорошая физическая команда, играет в вертикальный футбол. Сегодня мы получили закономерный результат.

Был настрой после отрицательного результата дома от "Шахтера", было досадное поражение. Хотели доказать, что это не очень была хорошая игра с нашей стороны”, – сообщил футболист.