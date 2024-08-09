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Скляр – о победе над Левым Берегом: Хотелось реабилитироваться перед нашими болельщиками
Опытный полузащитник сказал несколько слов после поединка 2-го тура
vorskla.com.ua
Александр Скляр прокомментировал успешный выезд к дебютанту УПЛ.
“Довольны результатом, потому что готовились на эту игру – хотелось реабилитироваться перед нашими болельщиками. Знали, что очень хорошая физическая команда, играет в вертикальный футбол. Сегодня мы получили закономерный результат.
Был настрой после отрицательного результата дома от "Шахтера", было досадное поражение. Хотели доказать, что это не очень была хорошая игра с нашей стороны”, – сообщил футболист.
Скляр выступает в "Ворскле" с 2012 года.
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