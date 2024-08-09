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Форвард Левого Берега: Ворскла почувствовала, что мы проседаем. В УПЛ ошибки не прощают
Руслан Непейпиев дал флеш-интервью
Фото - Лівий Берег
Воспитанник львовского "Руха" прокомментировал поражение от полтавской команды.
"Первый тайм играли хорошо в обороне, почти команда ничего не создала, мы могли забить гол. Несколько раз выбегали в контратаку, но свои моменты мы не забили. Во втором тайме допустили ошибку и пропустили. "Ворскла" почувствовала, что мы проседаем и прибавила".
"В раздевалке не было такого, что на нас кричали. Это дебютный сезон в Премьер-лиге. Здесь такие ошибки не прощают и команды сразу наказывают за это.
У "Ворсклы" бойцовские качества, они борются за мяч, в атаке хорошие игроки. Нам не повезло", – резюмировал нападающий.
21-летний Непейпиев до старта этого сезона появлялся только в двух матчах УПЛ.
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