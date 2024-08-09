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Форвард Левого Берега: Ворскла почувствовала, что мы проседаем. В УПЛ ошибки не прощают

Премьер-лига
Обновлено

Руслан Непейпиев дал флеш-интервью

Форвард Левого Берега: Ворскла почувствовала, что мы проседаем. В УПЛ ошибки не прощают

Фото - Лівий Берег

Новина українською

Воспитанник львовского "Руха" прокомментировал поражение от полтавской команды.

"Первый тайм играли хорошо в обороне, почти команда ничего не создала, мы могли забить гол. Несколько раз выбегали в контратаку, но свои моменты мы не забили. Во втором тайме допустили ошибку и пропустили. "Ворскла" почувствовала, что мы проседаем и прибавила".

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"В раздевалке не было такого, что на нас кричали. Это дебютный сезон в Премьер-лиге. Здесь такие ошибки не прощают и команды сразу наказывают за это.

У "Ворсклы" бойцовские качества, они борются за мяч, в атаке хорошие игроки. Нам не повезло", – резюмировал нападающий.

21-летний Непейпиев до старта этого сезона появлялся только в двух матчах УПЛ.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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