Форвард Левого Берега: Ворскла почувствовала, что мы проседаем. В УПЛ ошибки не прощают

Воспитанник львовского "Руха" прокомментировал поражение от полтавской команды.

"Первый тайм играли хорошо в обороне, почти команда ничего не создала, мы могли забить гол. Несколько раз выбегали в контратаку, но свои моменты мы не забили. Во втором тайме допустили ошибку и пропустили. "Ворскла" почувствовала, что мы проседаем и прибавила".

"В раздевалке не было такого, что на нас кричали. Это дебютный сезон в Премьер-лиге. Здесь такие ошибки не прощают и команды сразу наказывают за это.

У "Ворсклы" бойцовские качества, они борются за мяч, в атаке хорошие игроки. Нам не повезло", – резюмировал нападающий.