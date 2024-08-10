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Черноморец – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Черноморец – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура УПЛ

УПЛ

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 2-го тура чемпионата Украины между одесским "Черноморцем" и луганской "Зарей".

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Встреча команд, которые оставили разное впечатление неделю назад. "Заря" обыграла "Ингулец" (2:1), а "Черноморец" минимально уступил "Кривбассу" (1:0). У луганчан все плюс-минус спокойно прошло. Одесситы же имели шансы огорчить команду Вернидуба, но что мы можем сказать по итогу… Счет на табло, теперь нужно постепенно взвинчивать обороты. Может ли "Заря" потерять очки в таком матче? Ответ на этот и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 10 августа – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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