Черноморец – Заря. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 2-го тура чемпионата Украины между одесским "Черноморцем" и луганской "Зарей".

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Встреча команд, которые оставили разное впечатление неделю назад. "Заря" обыграла "Ингулец" (2:1), а "Черноморец" минимально уступил "Кривбассу" (1:0). У луганчан все плюс-минус спокойно прошло. Одесситы же имели шансы огорчить команду Вернидуба, но что мы можем сказать по итогу… Счет на табло, теперь нужно постепенно взвинчивать обороты. Может ли "Заря" потерять очки в таком матче? Ответ на этот и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 10 августа – в 15:25 по киевскому времени.

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Комментатор: Владимир Зуев