Шахтер – Полесье. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 2-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и житомирским "Полесьем".

Команда Имада Ашура пропускала 1-й тур УПЛ из-за занятости в еврокубках, а "Шахтер" на старте первенства уничтожил "Ворсклу", забив полтавчанам пять безответных мячей. Да, непросто вкатываться в локальную кампанию после вылета из Лиги конференций, да еще и поединком против чемпиона, но отступать "Полесью" некуда. Какую тактику предложит Ашур? Будет ли готов Пушич? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 11 августа – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев