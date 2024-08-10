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Шахтер – Полесье. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Шахтар
UA-Футбол организует комментарий поединка 2-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и житомирским "Полесьем".
Команда Имада Ашура пропускала 1-й тур УПЛ из-за занятости в еврокубках, а "Шахтер" на старте первенства уничтожил "Ворсклу", забив полтавчанам пять безответных мячей. Да, непросто вкатываться в локальную кампанию после вылета из Лиги конференций, да еще и поединком против чемпиона, но отступать "Полесью" некуда. Какую тактику предложит Ашур? Будет ли готов Пушич? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 11 августа – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
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