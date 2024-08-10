Колос – Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10.08.2024

Украинская Премьер-лига, второй тур

10 сентября, 18:00. "Стадион Колос" (Коваливка)

Главный арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

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В стартовом туре "Колос" начал с ничьей, а "Ингулец" был очень близок к ней. Но сценарий матчей был разный: ковалевцы вырвали один зачетный балл на последних минутах, а петровцы – наоборот – потеряли. Теперь оба коллектива встретятся в очном противостоянии.

Новости Колоса (Ковалевка)

Матч против "Оболони" подопечные Поздеева начали очень сухо. За первый тайм они преимущественно оборонялись, нанеся лишь один удар. Но на старте второй половины встречи Цуриков открыл счет. Это заставило "пивоваров" бежать в атаку, однако соответственно и освобождало зоны на пути к воротам "Оболони".

В ответ киевляне забили дважды. Сначала отличный гол записал на свой счет Черненко, впоследствии отличился Слободян. “Оболонь” забила два мяча с интервалом в восемь минут, полностью перевернув ситуацию на табло. Однако Цуриков все же оставил финальное слово за собой: на 87-й минуте он оформил дубль. Кроме заработанной ничьей для команды, он вышел на первую позицию в списке бомбардиров – делит ее с Матвиенко.

В прошлом сезоне "Колос" едва избежал зоны вылета. На этот раз кузнецы в теории могут и на что-то лучше претендовать. В составе не осталось большинство опытных игроков, а пришло еще несколько. Поэтому сейчас главная задача стоит перед тренером.

Новости Ингульца (Петрово)

Второй матч подряд команда Кобина играет на выезде. А в предыдущем поединке она откровенно удивила. И это с положительной стороны. "Ингулец" приехал в гости к "Заре" в статусе андердога, однако не только навязал борьбу и создал много проблем, но и почти до конца был в шаге от того, чтобы отобрать очки.

Луганчане первыми забили, но "Ингулец" довольно быстро сравнял. Впоследствии сам мог выходить вперед. Лишь к концу матча подопечные Кобина откровенно устали. Слишком интенсивным был футбол от них, и первую замену тренер провел на 79 минуте. Оказалось, что слишком поздно. В компенсированное ко второму тайма время "Заря" вырвала победу.

“Ингулец”, как и “Колос”, проводил летний сбор в Украине. Даже два соперника у них был общий: "Черноморец" и ЛНЗ. Обе команды одержали победы над одесситами, однако у коваливцев это получилось лучше (3:1 против 2:1). А вот против черкасцев "Ингулец" сыграл вничью, а "Заря" – уступила.

Последние пять матчей Колоса и Ингульца

Последние пять встреч хозяев

04.08. Оболонь – Колос 2:2 (УПЛ)

26.07. Колос – ЛНЗ 1:2 (ТМ)

26.07. Колос – Диназ 3:0 (ТМ)

21.07. Колос – Верес 1:1 (ТМ)

21.07. Верес – Колос 0:3 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

04.08. Заря – Ингулец 2:1 (УПЛ)

23.07. ЛНЗ – Ингулец 0:0 (ТМ)

20.07. Александрия – Ингулец 2:1 (ТМ)

12.07. Ингулец – СК Полтава 3:2 (ТМ)

06.06. Черноморец – Ингулец 1:2 (ТМ)

Последние пять личных встреч между командами

14.04.2023. Ингулец – Колос 0:1 (УПЛ)

07.10.2022. Колос – Ингулец 0:0 (УПЛ)

21.07.2022. Колос – Ингулец 0:4 (ТМ)

18.09.2021. Ингулец – Колос 0:2 (УПЛ)

07.03.2021. Ингулец – Колос 0:0 (УПЛ)

Ориентировочные составы команд

"Колос": Пахолюк - Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуриков - Харатин - Топалов, Гагнидзе, Демченко, Великан - Безбородько.

"Ингулец": Паламарчук – Дубилей, Малыш, Шершень, Мельничук – Волохатый, Петько, Пятов – Билоцерковец, Козак, Могильный.

Ставки и коэффициенты на матч Колос – Ингулец

Прогноз на матч Колос – Ингулец от UA-Football

Всего дважды в истории команды сразу обе забили в личном противостоянии. Это был первый и третий матчи между командами – в далеких 2015 и 2016 году. После этого 11 раз подряд в официальных поединках хотя бы одна из сторон не забивала. А пять матчей вообще завершились нулями. Достаточно привычная статистика для команд, играющих от обороны. Но в стартовом туре оба порадовали голами, почти не уступив своим соперникам. Прогноз: Ничья.