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Долганский – о возможной отставке: Я не отношусь к людям, которые на что-то могут повлиять
Тренер выступил на пресс-конференции
shakhtar.com
Сергей Долганский ответ на вопросы журналистов после матча с "Левым Берегом".
"Если смотреть на результат, то казалось бы, все легко, но было далеко нелегко, особенно в первом тайме. Ничего не получалось в атаке и получили две очень острые контратаки и могли пропускать. После перерыва сыграли немного по-другому. Чувствовалось, что после первой игры с "Шахтером" была скованность. Плохо играли с мячом и без мяча в первом тайме, но после забитого гола все изменилось, и мы начали играть так, как мы хотим играть.
Трудно сравнивать команды ["Шахтер" и "Левый Берег"]. Совершенно другой уровень, темп игры. Это понятно, команда играла в низшей лиге и больше играет от мяча, реагирует по сопернику и затем создаёт острые контратаки. "Шахтер" совсем другой. Он диктует темп игры, играет быстро, прессингует, играет в контпрессинге. Это разные команды по качеству и уровню".
[О возможной отставке] "Мое главное отношение к самой работе, как я к ней отношусь. Я не отношусь к слухам или людям, которые на что-то могут повлиять.
Если брать по качеству, то это лучше команда, чем была у нас весной по конкурентности. Но нужны игроки в опорную зону. Я руководству донес, какие позиции нам нужно усилить. Остальное зависит от них”, – отметил тренер.
16 августа "Ворскла" будет принимать "Оболонь".
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