Долганский – о возможной отставке: Я не отношусь к людям, которые на что-то могут повлиять

Сергей Долганский ответ на вопросы журналистов после матча с "Левым Берегом".

"Если смотреть на результат, то казалось бы, все легко, но было далеко нелегко, особенно в первом тайме. Ничего не получалось в атаке и получили две очень острые контратаки и могли пропускать. После перерыва сыграли немного по-другому. Чувствовалось, что после первой игры с "Шахтером" была скованность. Плохо играли с мячом и без мяча в первом тайме, но после забитого гола все изменилось, и мы начали играть так, как мы хотим играть.

Трудно сравнивать команды ["Шахтер" и "Левый Берег"]. Совершенно другой уровень, темп игры. Это понятно, команда играла в низшей лиге и больше играет от мяча, реагирует по сопернику и затем создаёт острые контратаки. "Шахтер" совсем другой. Он диктует темп игры, играет быстро, прессингует, играет в контпрессинге. Это разные команды по качеству и уровню".