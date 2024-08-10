Первак: Футболистам сказал в раздевалке: "Добро пожаловать в Премьер-лигу". В магазине мастерства не купишь

Наставник "Левого Берега" подвел итоги матча 2-го тура против "Ворсклы".

“Футболистам сказал в раздевалке: “Добро пожаловать в Премьер-лигу”. Здесь не прощают ничего. Вот и все. Еще что-то комментировать? (улыбается)

Знаем, что это его [вратаря] гол. А что ему говорить? Это была ключевая ошибка при счете 0:0. Имеем, что имеем.

Команда немного остановилась, а пропустила второй гол и побежала вперед. Это все психология футболистов и только на наших ошибках мы будем учиться. Только через работу, еще раз через работу и через терпение, только будем так расти. В магазине мастерства не купишь".