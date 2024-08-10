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Первак: Футболистам сказал в раздевалке: "Добро пожаловать в Премьер-лигу". В магазине мастерства не купишь

Премьер-лига

Виталий Первак – о разгромном поражении

Первак: Футболистам сказал в раздевалке: "Добро пожаловать в Премьер-лигу". В магазине мастерства не купишь

fclb.com.ua

Новина українською

Наставник "Левого Берега" подвел итоги матча 2-го тура против "Ворсклы".

“Футболистам сказал в раздевалке: “Добро пожаловать в Премьер-лигу”. Здесь не прощают ничего. Вот и все. Еще что-то комментировать? (улыбается)

Знаем, что это его [вратаря] гол. А что ему говорить? Это была ключевая ошибка при счете 0:0. Имеем, что имеем.

Команда немного остановилась, а пропустила второй гол и побежала вперед. Это все психология футболистов и только на наших ошибках мы будем учиться. Только через работу, еще раз через работу и через терпение, только будем так расти. В магазине мастерства не купишь".

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"Команда не восстановилась от игр, которые мы уже провели почти одним составом. Потеряли Когута Николая, потеряли Войцеховского – ключевые наши атакующие футболисты. Главное нам не повесить голову и не переживать слишком. Сегодня попереживаем, а завтра уже все равно будем работать.

[О возможном усилении] Не зависит все от моего желания. Есть моральные и финансовые возможности клуба. Футболисты, которые сейчас в команде, заслужили свою работу, чтобы мы играли в Премьер-лиге. До 1 сентября у нас есть еще варианты”, – рассказал тренер.

18 августа "Левый Берег" принимает "Шахтер".

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Виталий Первак Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Zimoridok64 (Мелитополь)
10.08.2024 в 02:03
Нормально ребята,держитесь,вы не готовились к этому,но мы болеем за Вас!!!!
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Комментарии 1
Zimoridok64 (Мелитополь)
10.08.2024 в 02:03
Нормально ребята,держитесь,вы не готовились к этому,но мы болеем за Вас!!!!
Ответить
0
0

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