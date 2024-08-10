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Черноморец - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец – Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 10.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
УПЛ
Александр Бабич свой новый одесский период начал с поражения – "Черноморец" минимально проиграл третьей команде прошлого сезона "Кривбассу". В следующем туре у одесситов будет не менее сильный соперник – "Заря", которая взяла в первом туре очки у "Ингульца".
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, второй тур
10 августа 2024 года. Одесса, "Черноморец"
"Черноморец" 15:30 "Заря"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
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