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Черноморец - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец – Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 10.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Черноморец - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Александр Бабич свой новый одесский период начал с поражения – "Черноморец" минимально проиграл третьей команде прошлого сезона "Кривбассу". В следующем туре у одесситов будет не менее сильный соперник – "Заря", которая взяла в первом туре очки у "Ингульца".

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, второй тур

10 августа 2024 года. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" 15:30 "Заря"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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