Черноморец - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Александр Бабич свой новый одесский период начал с поражения – "Черноморец" минимально проиграл третьей команде прошлого сезона "Кривбассу". В следующем туре у одесситов будет не менее сильный соперник – "Заря", которая взяла в первом туре очки у "Ингульца".

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, второй тур

10 августа 2024 года. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" 15:30 "Заря"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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