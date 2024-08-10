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Колос - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Колос – Ингулец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 10.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Колос - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Інгулець

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
Новина українською

В стартовом туре "Колос" начал с ничьей, а "Ингулец" был очень близок к ней. Но сценарий матчей был разный: ковалевцы вырвали один зачетный балл на последних минутах, а петровцы – наоборот – потеряли. Теперь оба коллектива встретятся в очном противостоянии.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, второй тур

10 августа 2024 года. Коваливка, "Колос"

"Колос" 18:00 "Ингулец"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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