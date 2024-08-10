Колос - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В стартовом туре "Колос" начал с ничьей, а "Ингулец" был очень близок к ней. Но сценарий матчей был разный: ковалевцы вырвали один зачетный балл на последних минутах, а петровцы – наоборот – потеряли. Теперь оба коллектива встретятся в очном противостоянии.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, второй тур

10 августа 2024 года. Коваливка, "Колос"

"Колос" 18:00 "Ингулец"

Видеотрансляция – УПЛ ТБ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>