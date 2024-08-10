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Колос - Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос – Ингулец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 10.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Інгулець
В стартовом туре "Колос" начал с ничьей, а "Ингулец" был очень близок к ней. Но сценарий матчей был разный: ковалевцы вырвали один зачетный балл на последних минутах, а петровцы – наоборот – потеряли. Теперь оба коллектива встретятся в очном противостоянии.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, второй тур
10 августа 2024 года. Коваливка, "Колос"
"Колос" 18:00 "Ингулец"
Видеотрансляция – УПЛ ТБ
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
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