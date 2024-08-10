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Защитник Колоса - об игре с Оболонью: Играли не только против соперника, но и против поля

Премьер-лига

Расстроился, что не выиграл первую игру

Защитник Колоса - об игре с Оболонью: Играли не только против соперника, но и против поля

Фото: ФК Колос

Новина українською

Защитник "Колоса" Андрей Цуриков поделился своими мыслями относительно игры против "Оболони", которая завершилась со счетом 2:2.

Тот футбол, который мы видели в конце матча с "Оболонью", можно назвать новым лицом "Колоса"?

Мы понимали, как будет играть соперник. Мы были готовы к такому развитию событий. Пропустили голы, которые нечасто залетают. Расстроились, что не выиграли первую игру.

Чего не хватило?

Как бы это странно не прозвучало, но мы играли не только против соперника, но и против поля. На сухом газоне трудно связать несколько передач, играть комбинационно. Плюс, опять же, получили необязательные голы в свои ворота. Убежден, что в следующих матчах продемонстрируем лучшие образцы нашей игры, над которой мы работали всю предсезонку.

Тот сумасшедший промах после прострела Великана в кошмарах не снился?

Стараюсь быстро забывать такие моменты и отпускать. В том моменте не подобрал ногу, хотел встретиться с мячом.

Напомним, сегодня в 18:00 "Колос" сыграет против "Ингульца".

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Андрей Цуриков Оболонь (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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xo66it (Оболонський Рейх)
10.08.2024 в 11:11
Так подивишся, то прямо Колос рвав ту Оболонь, але погане поле та два дурака залетіли, втратили заслужену перемогу. Але це ж не так, абсолютно
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Комментарии 1
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xo66it (Оболонський Рейх)
10.08.2024 в 11:11
Так подивишся, то прямо Колос рвав ту Оболонь, але погане поле та два дурака залетіли, втратили заслужену перемогу. Але це ж не так, абсолютно
Ответить
0
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