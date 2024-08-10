Карпаты подписали нападающего из Кривбасса

"Карпаты" подписали нападающего "Кривбасса" Дениса Устименко. Об этом сообщает Sport.ua.

Сейчас официального заявления от львовского клуба нет, но по данным источника "Карпаты" арендовали Устименко у "Кривбасса" до лета 2025 года.

Напомним, в прошлом сезоне Денис Устименко играл на правах аренды за "Минай". За это время он отметился 5 голами и 2 результативными передачами в 20 играх УПЛ.