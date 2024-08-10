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Карпаты подписали нападающего из Кривбасса

Премьер-лига

Дениса Устименко

Карпаты подписали нападающего из Кривбасса

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

"Карпаты" подписали нападающего "Кривбасса" Дениса Устименко. Об этом сообщает Sport.ua.

Сейчас официального заявления от львовского клуба нет, но по данным источника "Карпаты" арендовали Устименко у "Кривбасса" до лета 2025 года.

Напомним, в прошлом сезоне Денис Устименко играл на правах аренды за "Минай". За это время он отметился 5 голами и 2 результативными передачами в 20 играх УПЛ.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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