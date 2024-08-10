Оболонь - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В матче 2-го тура УПЛ "Оболонь" на своем домашнем стадионе в Киеве будет принимать львовский "Рух".

В 1-м туре "Оболонь" расписала результативную ничью с "Колосом" (2:2), а вот "Рух", который отрядил ряд игроков в олимпийскую сборную, свой поединок с "Полесьем" пропускал.

Так что будет интересно посмотреть (в первую очередь это касается "Руха"), с чем команды входят в сезон.

Как оно будет? Посмотрим! Старт чемпионата – это всегда интересно и непредсказуемо.

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Поединок "Оболонь" — "Рух" состоится в воскресенье, 11 августа на стадионе "Оболонь Арена" в Киеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.