Андрей Цуриков: Мы голодны к победам, особенно после провального прошлого сезона

Латераль "Колоса" Андрей Цуриков поделился своими мыслями по поводу предстоящего матча против "Ингульца".

"Колос" проведет свой первый домашний матч нового сезона против "Ингульца". Какую характеристику можете дать чемпиону Первой лиги?

Матч с "Ингульцом" точно проходным, "легкой прогулкой", не будет. Мы хотим играть в свой футбол с любым соперником. Сезон только начался. Главное - быстрее вкатиться в сезон, набрать форму и верить в нашу идею. Хочется порадовать победой болельщиков, президента клуба, тренерский штаб.

Перед "Колосом" были озвучены задачи на сезон?

Мы хотим побеждать в каждом матче, достойно выглядеть против грандов. Достигать результата и играть в красивый футбол. Конкретных задач не ставили, но дали понять, что каждая игра у нас на вес золота.

"Колос" на наших глазах проходит этап перестройки. На какой стадии построение новой команды?

От нас требуют играть в комбинационный футбол. Хочется не подстраиваться под соперника, не играть в бей-беги. Я надеюсь, что мы сможем это воплотить на поле. Мы голодны к победам, особенно после провального прошлого сезона. За это очень стыдно перед президентом, который вкладывает душу в этот проект. Мы хотим реабилитироваться. Ребята, которые пришли в команду в это межсезонье, точно помогут нам улучшить игру.

Борьба за еврокубки обещает быть горячей. Желающих туда попасть вдоволь...

В конце чемпионата посмотрим, кто чего стоит. Мы будем стремиться к тому, чтобы "Колос" оказался среди команд, которые попадут в еврокубки.