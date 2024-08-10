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Черноморец – Заря: стартовые составы на матч

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Черноморец – Заря: стартовые составы на матч

Фото - ФК Чорноморець

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В матче второго УПЛ "Черноморец" примет "Зарю". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Черноморец": Рудько – Бутко, Удод, Савченко, Кисиль – Ермаков – Васильев, Шпорн – Попов, Хобленко, Янаков.

Запасные: Вичный, Калин, Габелок, Пшеничнюк, Лотоцкий, Арсич.

"Заря": Турбаевский – Тронтель, Джордан, Нваезе, Вантух – Кирюханцев, Башич, Яцик, Мичин – Герреро, Антюх.

Запасные: Сапутин, Мацапура, Эскинья, Бугай, Хахлев, Дришлюк, Жуниор Рейс, Кораблин, Вакула, Бенито, Гусев, Горбач.

Напомним, что в первом туре "Черноморец" в гостях минимально уступил "Кривбассу" (1:0), а "Заря" номинально дома одолела "Ингулец" (2:1).

Матч начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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