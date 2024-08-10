Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец – Заря: стартовые составы на матч
Бабич против Коваля
Фото - ФК Чорноморець
В матче второго УПЛ "Черноморец" примет "Зарю". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
"Черноморец": Рудько – Бутко, Удод, Савченко, Кисиль – Ермаков – Васильев, Шпорн – Попов, Хобленко, Янаков.
Запасные: Вичный, Калин, Габелок, Пшеничнюк, Лотоцкий, Арсич.
"Заря": Турбаевский – Тронтель, Джордан, Нваезе, Вантух – Кирюханцев, Башич, Яцик, Мичин – Герреро, Антюх.
Запасные: Сапутин, Мацапура, Эскинья, Бугай, Хахлев, Дришлюк, Жуниор Рейс, Кораблин, Вакула, Бенито, Гусев, Горбач.
Напомним, что в первом туре "Черноморец" в гостях минимально уступил "Кривбассу" (1:0), а "Заря" номинально дома одолела "Ингулец" (2:1).
Матч начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Популярное сейчас
- Гераскевич: Бубка – черт, он должен нести наказание за бизнес с оккупантами
- Олимпиада-2024. День 15. Расписание соревнований и выступлений украинцев в субботу
- Испания торжествует на ОИ, Динамо побеждает Верес, а Малиновский ассистирует. Главные новости за 9 августа
- Динамо и Кривбасс в еврокубках, дерби Манчестера, 2-й тур УПЛ. Расписание футбола на 5 – 11 августа
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Украинские пограничники торжественно встретили олимпийских чемпионов Хижняка и Харлан. Видео