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Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3

Премьер-лига

Команда, которая впервые выступает в элите, пока что только проигрывает

Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй тур УПЛ стартовал матчем двух команд, которые в первом туре не выигрывали. Но по-разному провели свои поединки. "Ворскла" была разгромлена "Шахтером", а "Левый Берег" навязал борьбу ЛНЗ, однако проиграл. Ожидалось, что дебютант УПЛ на своем поле сумеет как минимум дать бой полтавчанам, однако на практике получилось все по-другому. "Ворскла" легко взяла свое, воспользовавшись ошибками футболистов "Левого Берега".

На матче побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Галерея ее фоторабот – ниже.

Фотогалерея

Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 1Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 2Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 3Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 4Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 5Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 6Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 7Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 8Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 9Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 10Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 1Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 2Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 3Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 4Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 5Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 6Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 8Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 7Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 9Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 10Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 1Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 2Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 3Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 4Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 5Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 6Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 7Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 8Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 9Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 10Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 1Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 2Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 3Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 4Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 5Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 6Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 7Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 8Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 9Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 10Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 1Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 2Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 3Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 4Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 5Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 6Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 7Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 8Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 9Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 10Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 1Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 2Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 3Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 4Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 5Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 6Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 7Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 8Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 9Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 10Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3 - фото 11
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