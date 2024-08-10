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Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3
Команда, которая впервые выступает в элите, пока что только проигрывает
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Второй тур УПЛ стартовал матчем двух команд, которые в первом туре не выигрывали. Но по-разному провели свои поединки. "Ворскла" была разгромлена "Шахтером", а "Левый Берег" навязал борьбу ЛНЗ, однако проиграл. Ожидалось, что дебютант УПЛ на своем поле сумеет как минимум дать бой полтавчанам, однако на практике получилось все по-другому. "Ворскла" легко взяла свое, воспользовавшись ошибками футболистов "Левого Берега".
На матче побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Галерея ее фоторабот – ниже.
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