Гостеприимство дебютанта. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Ворскла 0:3

Второй тур УПЛ стартовал матчем двух команд, которые в первом туре не выигрывали. Но по-разному провели свои поединки. "Ворскла" была разгромлена "Шахтером", а "Левый Берег" навязал борьбу ЛНЗ, однако проиграл. Ожидалось, что дебютант УПЛ на своем поле сумеет как минимум дать бой полтавчанам, однако на практике получилось все по-другому. "Ворскла" легко взяла свое, воспользовавшись ошибками футболистов "Левого Берега".

На матче побывала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Галерея ее фоторабот – ниже.

Фотогалерея