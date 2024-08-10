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Карпаты - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Карпаты - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Кривбас
В матче 2-го тура "Карпаты" примут в родных стенах "Кривбасс".
Стартовали команды в текущем розыгрыше чемпионата по-разному. Львовский коллектив расписал ничью с "Вересом", а криворожцы минимально обыграли "Черноморец".
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Поединок "Карпаты" — "Кривбасс" состоится в воскресенье, 11 августа, на стадионе "Украина" во Львове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт
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