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Карпаты - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Карпаты - Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.08.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Карпаты - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Кривбас

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 2-го тура "Карпаты" примут в родных стенах "Кривбасс".

Стартовали команды в текущем розыгрыше чемпионата по-разному. Львовский коллектив расписал ничью с "Вересом", а криворожцы минимально обыграли "Черноморец".

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок "Карпаты" — "Кривбасс" состоится в воскресенье, 11 августа, на стадионе "Украина" во Львове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию.

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