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Во Львове будет анлшаг. На матч Карпаты – Кривбасс проданы все билеты

Премьер-лига

Конечно, по условиям военного времени

Во Львове будет анлшаг. На матч Карпаты – Кривбасс проданы все билеты

Новина українською

"Карпаты" и "Кривбасс" встретятся во Львове в рамках матча второго тура УПЛ. Как сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-службу "зеленых львов", на этом поединке ожидается аншлаг.

Болельщики раскупили все билеты на этот поединок. Также клуб подчеркнул, чтобы приобрести их или получить приглашение для участников российско-украинской войны перед матчем будет невозможно.

"Напоминаем, что все средства по продаже билетов и абонементов будут переданы в поддержку Вооруженных Сил Украины, ожидайте отчета о собранной сумме уже в ближайшее время", - добавили в пресс-службе "Карпат".

В общей сложности стадион "Украина" вмещает 28 тысяч зрителей, однако на время военного положения допускается не более 2000 человек на арене - именно такое количество будет присутствовать на матче против "Кривбасса". Он состоится завтра, 11 августа, в 15.30.

А уже 12 августа – в понедельник – начнется продажа билетов на домашний матч "Карпат" против "Динамо", датированного 17 августа.

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Кривбасс (Кривой Рог) Карпаты (Львов)
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Источник:
https://zaxid.net/glyadachi_rozkupili_vsi_kvitki_na_match_karpati__krivbas_u_lvovi_n1591245​​​​​​​ ZAXID.NET
Опубликовал: Максим Кучер
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