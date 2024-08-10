Во Львове будет анлшаг. На матч Карпаты – Кривбасс проданы все билеты

"Карпаты" и "Кривбасс" встретятся во Львове в рамках матча второго тура УПЛ. Как сообщает ZAXID.NET со ссылкой на пресс-службу "зеленых львов", на этом поединке ожидается аншлаг.

Болельщики раскупили все билеты на этот поединок. Также клуб подчеркнул, чтобы приобрести их или получить приглашение для участников российско-украинской войны перед матчем будет невозможно.

"Напоминаем, что все средства по продаже билетов и абонементов будут переданы в поддержку Вооруженных Сил Украины, ожидайте отчета о собранной сумме уже в ближайшее время", - добавили в пресс-службе "Карпат".

В общей сложности стадион "Украина" вмещает 28 тысяч зрителей, однако на время военного положения допускается не более 2000 человек на арене - именно такое количество будет присутствовать на матче против "Кривбасса". Он состоится завтра, 11 августа, в 15.30.

А уже 12 августа – в понедельник – начнется продажа билетов на домашний матч "Карпат" против "Динамо", датированного 17 августа.