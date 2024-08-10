Полузащитник Динамо Киев - о матче с Вересом: Мы создали много моментов, однако не реализовали их

Полузащитник "Динамо Киев" Максим Брагару поделился своими впечатлениями от матча против "Вереса", в котором киевляне победили со счетом 2:1.

Максим, поздравляем с победным началом сезона в УПЛ! Игра сначала давалась легко, однако в итоге победа оказалась непростой?

Игра была под нашим полным контролем, но было напряженное завершение матча. Надо было забивать третий и четвертый мяч, чтобы доигрывать матч спокойно.

Ты вышел в перерыве при счете 2:0. Должна ли была игра команды как-то измениться, или продолжаться в том же ключе?

Мы выходили на второй тайм со стремлением забивать еще, не расслабляться и продолжать поддерживать тот темп, который был в первом тайме. Мы создали много моментов, однако не реализовали их.

Ты успел поиграть на обоих флангах, это так было запланировано?

Для меня вообще не проблема сыграть на правом фланге или на левом. Хотя, конечно, левый фланг - мой основной.

"Динамо" играло этот матч через два дня на третий после еврокубкового поединка. Не чувствовалась усталость?

Главное было хорошо восстановиться. Восстановление было на первом плане в эти дни. Мы подошли к игре в хороших кондициях. Теперь будем готовиться к "Рейнджерс".

"Верес" играл при поддержке почти полного стадиона. Это помогало сопернику?

Конечно, когда команда играет дома, при поддержке болельщиков, это придает ей еще большую мотивацию. Трибуны гонят игроков вперед. Но и для нас это тоже было хорошо, что стадион был заполнен. Всегда приятнее играть при полных трибунах.

Ты имел хороший момент, чтобы забить гол и снять интригу в игре. Чего не хватило в том эпизоде?

Действительно, у меня была голевая возможность, должен был забивать. Наверное, не хватило какого-то хладнокровия в нужный момент.