Леднев – о базе Полесье: Я в Украине такого еще не видел

Новичок "Полесье" Богдан Леднев прокомментировал присоединение к житомирской команде.

“ – Богдан, очень необычно вас видеть в зеленой форме, с эмблемой волка. Как вам? Подходит ли эта форма?

– Я думаю, что да. Это мой цвет.

Эмоции положительные, потому что когда видишь, что в стране есть что-то столь масштабное и амбициозное, о чем все говорят, то тоже хочется быть частью этого всего процесса. Уже со всеми познакомился, все очень хорошо приняли, и я рад со всеми познакомиться, здесь очень хорошая атмосфера.

Прекрасно, что здесь очень много ребят с которыми я играл не только в "Днепр-1", но и в "Динамо" и "Заре". Практически со всеми я был знаком, повторюсь: атмосфера отличная.

– Какие впечатления остались от увиденного на базе "Полесья"?

– Я очень много слышал об этом, но когда увидел вживую… Действительно, я в Украине такого не видел.

– В какой форме сейчас находится Богдан Леднев?

– Я поддерживал себя в хорошем тонусе, два дня я уже тренируюсь по программе – тренеры говорят, что я в хороших кондициях. Цели у меня самые высокие, потому что я вижу коллектив, вижу как президент клуба на это все смотрит и, я думаю, здесь есть все для того, чтобы мы этим коллективом получили самые высокие места в чемпионате.

– Под каким номером будешь играть?

– Под 30-м.

– Почему именно 30-й?

– Честно скажу, выбор был небольшим. Надо было немного голову поломать, чтобы выбрать номер. Под этим номером некоторое время играл мой кумир – Месси. Хорошо, что 30-й был свободным. Конечно, хотелось бы выбрать 17-й, потому что я под ним всю жизнь играю, но здесь 17-й забронирован надолго”, – сказал Леднев.