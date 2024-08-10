Вирт - об ошибке Нещерета: Эта легкость и привела к потере концентрации

Вчера прошел матч 2-го тура между "Динамо Киев" и "Вересом", в котором голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет допустил ошибку. Вместо обычного выноса, он просто толкнул мяч вперед, и тот попал в вингера ровенчан Владислава Шарая, от которого мяч покатился в сетку.

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт прокомментировал ошибку голкипера киевлян:

"Была банальная передача, как говорится, в никуда от ворот ровенчан. Нещерет мог спокойно дождаться, пока мяч попадет в штрафную и зафиксировать его. Но кипер почему-то решил выбежать за пределы штрафной и сделать пас одному из партнеров. Это было элементарно прогнозируемая игровая ситуация и, видимо, эта легкость и привела к потере концентрации. Нещерет не попал по центру мяча, не обошлось без кикса, и мяч от набегавшего футболиста ровенчан покатился в пустые ворота.

Это даже не грубая, а просто детская ошибка кипера, которая может произойти лишь раз в его карьере. Но, конечно, от этого динамовцам не легче. Ведь после пропущенного мяча поединок в Ровно уже перестал быть для них приятной прогулкой. Хотя кроме этого несчастного случая к Руслану у одноклубников не должно быть претензий. Более того, и полевые игроки гостей были небезгрешны, не реализовав с полдюжины голевых моментов.

Что бы я посоветовал молодому вратарю? Проанализировать допущенный промах и забыть о нем. Это все было вчера, а на сегодняшней тренировке постараться еще с большей требовательностью относиться к выполнению своих обязанностей и доказывать тренерскому штабу, что ты достоин защищать пост №1 своей команды".