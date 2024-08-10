Тренер Полесья – о матче против Шахтера: Мы будем пытаться навязывать наши интересы на поле

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал подготовку к матчу против "Шахтера".

" - Это фактически был третий день восстановления. Два дня пассивного восстановления и понедельник – активного восстановления. Был тренажерный зал и упражнения для улучшения функционального состояния и эмоционального.

Почему мы это сделали? Расписание позволяло нам этот лишний день использовать именно для восстановления и уже со вторника мы начали наш стандартный микроцикл. Мы начинаем сезон с командой качественной, которую мы стараемся понять намерение, которое у них есть и понять, где мы можем их застать врасплох, но не теряя нашу идентичность, которую мы все же пытаемся строить здесь и все понимаем, что этот процесс достаточно продолжительное, но не будем от него отходить. Потому что, чтобы что-то построить – надо строить, а не останавливаться и этого не делать.

Относительно статуса соперника – супер. Любой атлет хочет, чтобы его соперник был наивысшего уровня и узнать свой уровень, чтобы понять, что он может соперничать на этом уровне. Насколько разница в этом уровне – я не знаю, мы посмотрим во время игры. Каков будет счет – уже в конце игры мы только узнаем, но мы хотим, чтобы он был в нашу пользу. Мы хотим, что при этом чтобы результат был тот, который мы хотим, но опять же играли так, как мы верим, хотим, тренируемся. Мы не можем тренироваться в одном направлении, а играть по-другому. Мы постараемся навязывать наши интересы на поле.

- Результат, счет, который вы хотите. Собственно, положительный результат – это какой вам. Это что?

- Победа. Только победа, для меня в любой игре. Я уже говорил раньше – мы должны подходить к каждому матчу как к отдельному событию. Даже возвращаясь к контексту первых двух матчей, хорошо есть счет первой игры – мы подходим к следующей так, чтобы выиграть. Сможем это сделать или нет – это другой вопрос. Потому что если возвращаться к статистике второй игры, то можно искать справедливость в футболе, но не стоит – это прошлое, и если мы смотрим в ближайшее будущее – если мы не выходим для того, чтобы выигрывать, то зачем?

- Сейчас у Лукаса Тейлора проблемы с рукой?

- Из-за этого произошла замена в игре с Олимпией. Он получил тогда повреждение – тогда хотел играть дальше, но мы понимали риски и сейчас хорошо, что мы сделали замену, потому что любой удар по этому месту это повреждение могло быть гораздо более суровым и он бы сейчас не тренировался.

- Луифер готов сыграть против “Шахтера”?

- Я надеюсь, что на следующей неделе он присоединится к общей группе – показатели свидетельствуют об этом. Доберемся к следующей неделе и будем понимать, все ли хорошо”, – сказал Ашур.