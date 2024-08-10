УПЛ. Черноморец - Заря 0:1. Одесситы все еще не готовы

"Заря" стала первой командой в сезоне 2024/25 УПЛ с двумя победами подряд. В то же время "Черноморец" повторил "достижение" "Левого берега" – ноль очков и ноль голов после двух матчей. Эти результаты ярко отражают состояние готовности команд к новому сезону.

Конечно, результат мог быть другим. Богдан Бутко при счете 0:0 не попал в ворота из прекрасной позиции. Владислав Калин в конце встречи мог пробить в угол, но не прямо в руки Турбаевскому. Однако все же моментов у "Зари" было больше. И один из них команде Коваля – Бартуловича удалось реализовать.

Опять же – "Черноморец" не был безнадежным. Команда Бабича создала проблемы "Заре", что и признал после завершения матча Юрий Коваль. Однако максимум одесситов на данный момент – это минимальные поражения от "Кривбасса" и "Зари". Возможно с другими соперника "Черноморцу" будет легче. Нужно одесситам прибавить и в глубине состава.

Игра не была слишком яркой, однако команды пытались атаковать, и искать ворота соперника. Несколько ударов были у Герреро, однако панамский форвард или попадал в Рудько, или промахивался. Свое слово участник Копа Америка-2024 скажет уже после перерыва. Что касается "Черноморца", то акцент был на действиях Янакова, которой и пробивал, и обыгрывал соперников, и искал партнеров. С заменой 25-летнего вингера на 55-й минуте "Черноморец" ощутимо потерял остроту в атаке.

Лучший свой момент в первом тайме "Заря" испортила уже перед перерывом. Яцик воспользовался ошибкой центрбека "Черноморца" Савченко, отыграл в центр на Мичина, перед сербом были пустые ворота, но он попал в другого центрбека, Удода.

Возможно "Заря" продолжала бы тратить свои шансы и после перерыва, и так не выиграла бы, если бы не Герреро. Антюх со второго раза выполнил классную подачу, а форвард "Зари" уверенно пробил головой – 1:0.

Замены Бабича не помогли его команде переломить игру, а "Заря" в итоге удовлетворилась единственным голом Герреро.

В следующем туре лидер УПЛ сыграет с "Александрией", а "Черноморец" будет противостоять "Колосу".

Фото - Анатолій Спиця / UA-Футбол

Украинская Премьер-лига 2024/25, второй тур. Одесса, "Черноморец"

"Черноморец" – "Заря" 0:1

Гол: Герреро 50

Черноморец: Рудько – Бутко, Удод, Савченко (Лотоцкий 89), Кысиль (Аршич 74) – Ермаков – Попов, Васильев (Габелок 54), Шпорн (Калин 74), Янаков (Пшеничнюк 55) – Хобленко

Заря: Турбаевский – Тронтель, Джордан, Нваэзе, Вантух (Жуниор 87) – Кирюханцев (Вакула 63), Башич, Яцик, Мичин (Кораблин 63) – Герреро (Горбач 71), Антюх (Бенито 71)

Предупреждения: Удод 90+2 – Кисель 38, Кораблин 90+2