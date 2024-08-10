Александрия договорилась с Маккаби Хайфа о будущем Ермакова

По информации Sport.ua, "Александрия" продала 22-летнего голкипера Георгия Ермакова в израильский клуб "Маккаби" Хайфа. Сумма трансфера составляет 100 тысяч евро, сообщает источник.

Сразу после продажи "Александрия" взяла голкипера в аренду до лета 2025-го года. Таким образом, Ермаков продолжит выступать в Украине.

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В сезоне 2023/24 Георгий провел за александрийцев 9 матчей. Также был в составе Олимпийской сборной Украины на Олимпиаде-2024, однако игровых минут не имел.