Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Герреро офоромил свой первый гол в сезоне. ВИДЕО
Счет в матче Черноморец - Заря открыт
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
В матче 2-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Зарей" на 50-й минуте был открыт счет. Герреро головой замкнул передачу Антюха с фланга. Таким образом, "Заря" впереди - 0:1.
Следите за результатами и ходом событий во всех поединках УПЛ в разделе "Футбол онлайн" на сайте UA-Футбол.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жажа_the_best (Харьков)
10.08.2024 в 18:02
Ответить
0
1
Популярное сейчас
- Дерюгина – о выступлении Онуфрийчук: Это молодое дарование — оно того стоит
- Гераскевич: Бубка – черт, он должен нести наказание за бизнес с оккупантами
- Олимпиада-2024. День 15. Расписание соревнований и выступлений украинцев в субботу
- Минай теряет еще одного лидера. Он перейдет в Черноморец
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- За сутки - более двух сотен уничтоженной техники. Генштаб подытожил потери россиян
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 2