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Герреро офоромил свой первый гол в сезоне. ВИДЕО

Премьер-лига

Счет в матче Черноморец - Заря открыт

Герреро офоромил свой первый гол в сезоне. ВИДЕО

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В матче 2-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Зарей" на 50-й минуте был открыт счет. Герреро головой замкнул передачу Антюха с фланга. Таким образом, "Заря" впереди - 0:1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
10.08.2024 в 18:02
Мой любимый игрок в УПЛ. Ярмоленко по сравнению с Герреро мелкая букашка!
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
10.08.2024 в 18:02
Мой любимый игрок в УПЛ. Ярмоленко по сравнению с Герреро мелкая букашка!
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
10.08.2024 в 18:34
..так, цей вставити може... але не тобі старий 57-річний заднєпривід... в тебе дуже вже вихлоп розвальцований за всі роки... ти ж з 14 років почав попу підставляти ?
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