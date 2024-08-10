Герреро офоромил свой первый гол в сезоне. ВИДЕО

В матче 2-го тура УПЛ между "Черноморцем" и "Зарей" на 50-й минуте был открыт счет. Герреро головой замкнул передачу Антюха с фланга. Таким образом, "Заря" впереди - 0:1.

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