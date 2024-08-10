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Известны стартовые составы на матч Колос - Ингулец
Начало игры - в 18:00
фото - ФК Колос
Во 2-м туре УПЛ встретятся между собой "Колос" и "Ингулец". Тренерские штабы определились с составами на эту игру.
Поединок состоится в Ковалевке, на стадионе "Колос". Старт - в 18:00.
Стартовый состав "Колоса": Пахолюк Иван, Цуриков Андрей, Бондаренко Валерий (К), Бурда Никита, Лучкевич Валерий, Харатин Игорь, Ореховский Павел, Алефиренко Даниил, Гагно, Великан Владислав, Салабай Антон.
Запасные: Горох Валентин, Мысак Роман, Кукош Каталин, Поправка Егор, Демченко Александр, Криворучко Олег, Топалов Дмитрий, Третьяков Максим, Паулаускас Гитис, Безбородько Денис.
Стартовый состав "Ингульца": Паламарчук Алексей, Мельничук Максим, Малыш Станислав-Нури, Шершень Михаил, Дубилей Виталий, Петько Сергей, Пятов Александр, Волохатый Роман, Богунов Ярослав, Белоцерковец Владимир, Козак Александр (К).
Запасные: Жилкин Антон, Виливальд Владимир, Сидоренко Владислав, Мысык Марьян, Лисняк Радион, Лосенко Иван, Пушкарев Олег, Могильный Богдан, Чабан Владислав, Резепов Денис.
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