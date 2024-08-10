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Известны стартовые составы на матч Колос - Ингулец

Премьер-лига
Обновлено

Начало игры - в 18:00

Известны стартовые составы на матч Колос - Ингулец

фото - ФК Колос

Новина українською

Во 2-м туре УПЛ встретятся между собой "Колос" и "Ингулец". Тренерские штабы определились с составами на эту игру.

Поединок состоится в Ковалевке, на стадионе "Колос". Старт - в 18:00.

Стартовый состав "Колоса": Пахолюк Иван, Цуриков Андрей, Бондаренко Валерий (К), Бурда Никита, Лучкевич Валерий, Харатин Игорь, Ореховский Павел, Алефиренко Даниил, Гагно, Великан Владислав, Салабай Антон.

Запасные: Горох Валентин, Мысак Роман, Кукош Каталин, Поправка Егор, Демченко Александр, Криворучко Олег, Топалов Дмитрий, Третьяков Максим, Паулаускас Гитис, Безбородько Денис.

Стартовый состав "Ингульца": Паламарчук Алексей, Мельничук Максим, Малыш Станислав-Нури, Шершень Михаил, Дубилей Виталий, Петько Сергей, Пятов Александр, Волохатый Роман, Богунов Ярослав, Белоцерковец Владимир, Козак Александр (К).

Запасные: Жилкин Антон, Виливальд Владимир, Сидоренко Владислав, Мысык Марьян, Лисняк Радион, Лосенко Иван, Пушкарев Олег, Могильный Богдан, Чабан Владислав, Резепов Денис.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
10.08.2024 в 17:32
Знову в психушці залишили кабінет лікаря без нагляду....
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Комментарии 6
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Просто Квашин (Харків)
10.08.2024 в 17:32
Знову в психушці залишили кабінет лікаря без нагляду....
Ответить
0
1
SaveUKRAINECrimea (Киев)
10.08.2024 в 17:27
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SaveUKRAINECrimea (Киев)
10.08.2024 в 17:27
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SaveUKRAINECrimea (Киев)
10.08.2024 в 17:24
Нам Потрібна Фінансова Допомога З Усього Світу І Дуже Багато Зброї, А Це Означає Що Всі Наші Українці Повинні Бути Активнішими
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SaveUKRAINECrimea (Киев)
10.08.2024 в 17:24
Добрий День Я Знаю Що Робити Щоб Виграти у Росії
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