УПЛ. Колос – Ингулец 0:0. Реализация в Ковалевку не приехала

Украинская Премьер-лига, второй тур

"Стадион Колос" (Ковалевка)

Главный арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Сегодня "Колос" и "Ингулец" провели свой 15 официальный матч. И уже в шестой раз команды сыграли вничью без забитых голов. На этот раз было немного интереснее, чем"скучные нули". Вот только с реализацией были проблемы, а особенно – у гостей.

Но первыми хороший момент создали хозяева. "Колос" подачей разыграл стандарт с правого фланга, однако мяч после несколько секунд возни в штрафной зоне покинул ее. А вот второй (и даже третий) темп атаки получился куда лучше: Цуриков отозвался на навес партнера и с дальней левой стойки должен был попадать в ворота с нескольких метров. Не вышло.

К перерыву гости ответили двумя эпизодами. На 29-й минуте Билоцерковец классно пробросил соперника на чужой половине поля и прострелом практически нашел Козака – там помешал только Лучкевич: в подкате прервал пас. А во втором моменте был практически удар с пенальти. Очень много времени обработать мяч дали Мохнатому, он мощно пробил в левый угол – но там невероятным сейвом выручил Пахолюк!

Обе эти атаки "Ингулец" провел очень быстро и вертикально. Второй матч подряд команде Кобина даются не только контрнаступления, но и резкие переходы с обороны к чужим воротам. "Заря" также страдала от этого в первом туре.

Петровцы перенесли свои атакующие амбиции и на второй тайм. На 49-й минуте еще один убийственный момент они не реализовали. И опять же: быстро разыграна атака, как по нотам. Вот только тот, кто завершал, сфальшивил. После вбрасывания из аута и прострела от Пятова на ударной позиции в чужой штрафной оказался Волохатый, но не попал по мячу, а Цуриков чуть не срезал в свои ворота.

На 60 минуте еще больше нужно было беспокоиться тренеру "Колоса". Козак с острого угла, но все же расстреливал ворота ковалевцев: там спас только Бурда. На 81-й минуте хозяева также ответили. Цуриков прострелил в центр на Топалова на пустые ворота, но эму пробить подкатом сзади не позволил Мельничук.

Фото: ФК "Колос"

Вторая подряд игра от "Ингульца", где они заработали на лучший результат. Однако первый зачетный балл в копилку – да еще и выездной – это хороший итог “матча”. Колос также может быть доволен ничьей, ведь не раз были тревожные колокольчики у ворот Пахолюка.

"Колос" (Ковалевка) – "Ингулец" (Петрово) 0:0

"Колос": Пахолюк – Лучкевич, Бурда, Бондаренко, Цуриков – Ориховский, Гагнидзе, Харатин (Демченко 70) – Великан (Криворучко 81), Салабай (Безбородько 62), Алефиренко (Топалов 62)

"Ингулец": Паламарчук – Дубилей, Шершень, Петько (Мысык 67 (Пушкарев 78)), Малыш, М. Мельничук – Билоцерковец, Волохатый (Чабан 89), А. Пятов, Богунов (Лисняк 67) - Козак (Резепов 89)

Предупреждение: Бурда 41