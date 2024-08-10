Буяльский догнал Сидорчука по количеству матчей в составе Динамо в чемпионате

Для полузащитника киевлян матч против "Вереса" стал 213-м в футболке столичного гранда в рамках национального первенства. Он догнал бывшего игрока "бело-синих" Сергея Сидорчука и теперь делит с ним 10-е место по этому показателю.

Также Буяльский провел 34-й поединок в статусе капитана команды во всех соревнованиях. Столько встреч на счету действующего тренера сборной Украины Сергея Реброва и Владислава Ващука. Это 11-й показатель в истории.

Контракт Виталия истекает в конце сезона.