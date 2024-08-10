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Буяльский догнал Сидорчука по количеству матчей в составе Динамо в чемпионате

Премьер-лига

Виталий переписывает историю

Буяльский догнал Сидорчука по количеству матчей в составе Динамо в чемпионате

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Для полузащитника киевлян матч против "Вереса" стал 213-м в футболке столичного гранда в рамках национального первенства. Он догнал бывшего игрока "бело-синих" Сергея Сидорчука и теперь делит с ним 10-е место по этому показателю.

Читайте такжеБуяльский стал 11-м игроком, сыгравшим более 200 матчей за Динамо в Чемпионате Украины

Также Буяльский провел 34-й поединок в статусе капитана команды во всех соревнованиях. Столько встреч на счету действующего тренера сборной Украины Сергея Реброва и Владислава Ващука. Это 11-й показатель в истории.

Контракт Виталия истекает в конце сезона.

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Сергей Ребров Виталий Буяльский Владислав Ващук Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Консул (Звягель )
10.08.2024 в 19:48
Контракт не потрібно подовжувати.
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Комментарии 1
Консул (Звягель )
10.08.2024 в 19:48
Контракт не потрібно подовжувати.
Ответить
0
1

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