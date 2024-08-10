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Бартулович - об игре с Черноморцем: Понимали, что соперник будет играть больше от обороны. Надо было иметь терпение

Премьер-лига

Есть положительный результат

Бартулович - об игре с Черноморцем: Понимали, что соперник будет играть больше от обороны. Надо было иметь терпение

Фото: Чорноморець

Новина українською

Тренер луганской "Зари" Младен Бартулович прокомментировал минимальную победу над "Черноморцем" в Одессе. Все решил единственный гол Герреро на 50-й минуте.

- Спасибо нашей команде за важную победу. Очень тщательно готовились к игре. Понимали, что соперник будет играть больше от обороны. Надо было иметь терпение. Иметь свой шанс и использовать его. Были еще моменты. Могли забивать еще и закрывать поединок. Поздравляю всех болельщиков "Зари" с победой!

- "Заря" создала большое количество моментов, но забила лишь раз.

- Хорошо, что мы создаем моменты. Реализация придет. Мы над этим работаем. Тяжело было, но мы создавали моменты. Самое главное - это победа.

- Достаточно ли команда усилилась в это межсезонье?

- Всегда каждый тренер хочет, чтобы была конкуренция и мы стремимся к этому. У нас хорошее усиление, есть конкуренция. Есть игроки, которые могут выйти на замену и усилить игру. Это очень хорошо.

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Заря (Луганск) Младен Бартулович
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Источник:
Зоря
Опубликовал: Виктор Иванчук
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