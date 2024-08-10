Черноморец планирует подписать легионера. Игрок уже проходит медосмотр

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра рассказал, планирует ли клуб продолжать усиливаться.

"Да, мы продолжаем кадровую работу. Сейчас усиливаемся пока украинскими игроками, но у нас на базе проходит медицинское обследование один из легионеров.

Я считаю, что если сегодня или завтра подтвердят, что все с его здоровьем в порядке, то на следующей неделе болельщиков "Черноморца" будет ожидать информация о подписании легионера", - сказал Мисюра.