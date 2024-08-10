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Черноморец планирует подписать легионера. Игрок уже проходит медосмотр
Кадровая ситуация требует работы
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра рассказал, планирует ли клуб продолжать усиливаться.
"Да, мы продолжаем кадровую работу. Сейчас усиливаемся пока украинскими игроками, но у нас на базе проходит медицинское обследование один из легионеров.
Я считаю, что если сегодня или завтра подтвердят, что все с его здоровьем в порядке, то на следующей неделе болельщиков "Черноморца" будет ожидать информация о подписании легионера", - сказал Мисюра.
Во 2-м туре УПЛ "Черноморец" уступил на своем поле "Заре" (0:1). Одесситы пока не имеют баллов в турнирной таблице.
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