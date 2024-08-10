  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец планирует подписать легионера. Игрок уже проходит медосмотр
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец планирует подписать легионера. Игрок уже проходит медосмотр

Премьер-лига
Обновлено

Кадровая ситуация требует работы

Черноморец планирует подписать легионера. Игрок уже проходит медосмотр

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Генеральный директор "Черноморца" Анатолий Мисюра рассказал, планирует ли клуб продолжать усиливаться.

"Да, мы продолжаем кадровую работу. Сейчас усиливаемся пока украинскими игроками, но у нас на базе проходит медицинское обследование один из легионеров.

Я считаю, что если сегодня или завтра подтвердят, что все с его здоровьем в порядке, то на следующей неделе болельщиков "Черноморца" будет ожидать информация о подписании легионера", - сказал Мисюра.

Во 2-м туре УПЛ "Черноморец" уступил на своем поле "Заре" (0:1). Одесситы пока не имеют баллов в турнирной таблице.

По теме
yellow-arrow
Карпаты - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.08.2024
yellow-arrow
Бартулович - об игре с Черноморцем: Понимали, что соперник будет играть больше от обороны. Надо было иметь терпение
yellow-arrow
УПЛ. Колос – Ингулец 0:0. Реализация в Ковалевку не приехала
Черноморец (Одесса) Анатолий Мисюра
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости