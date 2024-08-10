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1 удар в створ на двоих. Колос – Ингулец 0:0. Обзор матча
Феерический поединок от команд
Фото: ФК Колос
В Ковалевке подопечные Кобина набрали первый зачетный пункт. В конце первого тайма Никита Бурда получил предупреждение. После перерыва оба коллектива использовали все замены, но ни одна сторона так и не смогла реализовать хотя бы один момент.
"Хлеборобы" нанесли 5 ударов, гости – четыре, но хозяева нанесли единственный удар в створ. Кипер "Ингульца" Алексей Паламарчук спас команду из Кировоградщины.
Для "Колоса" это уже вторая ничья на старте. 16 августа клуб с Киевщины посетит Одессу, а чемпион Первой лиги 17-го числа будет играть в Житомире.
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Смотрите обзор матча 2-го тура УПЛ 2024/25
Ковалевка. Стадион "Колос"
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