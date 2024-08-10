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Карпаты – Кривбасс: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

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Карпаты – Кривбасс: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото: пресслужби ФК "Кривбас"

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 11 августа, львовские "Карпаты" дома встретятся с криворожским "Кривбассом".

Перед этой встречей мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

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В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Комментарии
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xo66it (Оболонський Рейх)
10.08.2024 в 22:51
Де Гецько, де Паляниця, де ці легенди 90-00? Шо це за питанням для школоти, які дивляться футбол 3-4 роки лише?
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Комментарии 2
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xo66it (Оболонський Рейх)
10.08.2024 в 22:51
Де Гецько, де Паляниця, де ці легенди 90-00? Шо це за питанням для школоти, які дивляться футбол 3-4 роки лише?
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0
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жажа_the_best (Харьков)
10.08.2024 в 22:38
Составьте квиз про Герреро, лучшего легионера нашего чемпионата. Украинские болельщики должны углубленно изучить этого супер нападающего!
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