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Карпаты – Кривбасс: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
В воскресенье, 11 августа, львовские "Карпаты" дома встретятся с криворожским "Кривбассом".
Перед этой встречей мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.
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В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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xo66it (Оболонський Рейх)
10.08.2024 в 22:51
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