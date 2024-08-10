Бабич - после поражения Зари: Что понравилось - что ребята выполняли то, о чем мы договаривались, потом перестроились

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич прокомментировал поражение "Зари" (0:1) в матче 2-го тура чемпионата Украины.

"Я поблагодарил ребят в раздевалке. Мы понимали, что мы 1-й тур играли против бронзового призера, сейчас играли против очень крепкого соперника, который имеет и глубину состава, и провел хорошие сборы за рубежом. Понимали, что квалификация футболистов у них на уровне. Может, немножко мы не успели с заменой во 2-м тайме. Уже планировали выпустить Габелко, чтобы немножко перестроиться и освежить игру как раз в атаке.

Что понравилось - что ребята выполняли то, о чем мы договаривались, потом перестроились. Не хватило, может, уверенности в завершающей фазе. Но это нормально для молодых футболистов, которые делают первый шаг в большом футболе, тяжелом футболе. Конечно, что мы в состоянии строительства команды, и эти ошибки, конечно, будут.

Конечно, хотелось бы, чтобы арбитры одни и те же эпизоды обслуживали одинаково. Были, скажем так, эмоциональные вопросы как раз по одинаковым эпизодам, когда свистели арбитры, а потом в сторону "Зари" не свистели в такой же ситуации. Это футбол, это эмоции. Арбитры тоже, я так считаю, учатся и учатся, может, на своих ошибках. Но нам от этого, конечно, не легче", - сказал Бабич.